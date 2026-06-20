Holivuas aktrise Anna Heteveja paziņojusi skaistus jaunumus. VIDEO
43 gadus vecā filmas "Sātans Pradas brunčos" zvaigzne Anna Heteveja savos sociālajos tīklos dalījusies ar priecīgajiem jaunumiem.
Par gaidāmo ģimenes pieaugumu Heteveja paziņoja piektdien vietnē "Instagram", publicējot sirsnīgu video, kurā viņa redzama baltā kleitā. Sākotnēji aktrise vēderu aizsedz ar rokām, bet pēc mirkļa visiem atklāj par savu grūtniecību. Ierakstam viņa pievienoja īsu vēstījumu: "Baby, I'm yours".
Uz jautājumu par to vai grūtniecību var apsiptināt oficiāli, aktrises pārstāvis aģentūrai AP atbildēja lakoniski: "Man šķiet, ka video ir diezgan pašsaprotams." Heteveja ar aktieri un uzņēmēju Adamu Šulmanu ir precējusies kopš 2012. gada. Pāris ģimenē audzina divus dēlus – 10 gadus veco Džonatanu un sešus gadus veco Džeku.
Vēl maijā intervijā žurnālam "Elle" aktrise stāstīja par ģimenes dzīvi, atzīstot, ka šobrīd izbauda īpaši harmonisku periodu kopā ar bērniem un vīru. Viņa norādīja, ka ģimene cenšas pilnvērtīgi izbaudīt kopā pavadīto laiku, kamēr bērni vēl labprāt iesaistās vecāku ikdienā.
Priecīgās ziņas nāk laikā, kad Hetevejai ir ļoti saspringts darba grafiks. Šogad gaidāma viņas dalība vairākos skaļos projektos, kas saistās ar kulta filmas "The Devil Wears Prada 2" iznākšanu. Tāpat jūlijā gaidāma Kristofera Nolana režisētā epopeja "The Odyssey", kurā aktrise atveido galveni lomu.