Miris leģendārais TV komēdiju režisors Džeimss Bērouzs
85 gadu vecumā miris leģendārais amerikāņu televīzijas režisors, producents un scenārists Džeimss Bērouzs, kurš vairāk nekā piecu desmitgažu laikā būtiski ietekmēja komēdijseriālu žanru.
Bērouzam bija vairākas desmitgades ilga karjera televīzijā, kas sākās ar darbu pie seriāla “The Mary Tyler Moore Show”. Viņš bija viens no populārā seriāla “Cheers” veidotājiem. Vienpadsmit “Emmy” balvu ieguvējs režisēja arī visas seriāla “Will & Grace” oriģinālās sezonas epizodes, kā arī strādāja aizkadrā pie tādiem seriāliem kā “Taxi”, “Frasier”, “Friends” un “3rd Rock from the Sun”.
“Mēs pieminam Džeimsa “Džimija” Bērouza neparasto dzīvi un paliekošo mantojumu. Viņš šodien mierīgi devās mūžībā, ģimenes ieskauts,” 19. jūnijā paziņoja Bērouza ģimene. “Vairāk nekā piecas desmitgades Bērouzs bija viens no ietekmīgākajiem un mīlētākajiem režisoriem televīzijas vēsturē. Kā leģendārs režisors, mentors un radošs spēks viņš palīdzēja veidot vairākas komēdijas paaudzes un sagādāja neizmērojamu prieku skatītājiem visā pasaulē.”
Ģimenes paziņojumā norādīts, ka savas karjeras laikā Bērouzs režisējis vairāk nekā 1000 televīzijas epizožu un bijis nozīmīga figūra vairāku ikonisku seriālu tapšanā, tostarp “The Mary Tyler Moore Show”, “Taxi”, “Cheers”, “Frasier”, “Friends”, “Will & Grace” un “The Big Bang Theory”.
“Tajā pašā laikā viņu atcerēsies ne tikai par izcilajiem profesionālajiem sasniegumiem, bet arī par viņa labestību, dāsnumu un nelokāmo ticību cilvēkiem sev apkārt. Viņam piemita reta spēja padarīt citus labākus, un viņš bija pazīstams ar to, ka atcerējās ikviena satiktā cilvēka vārdu, liekot kolēģiem jebkurā līmenī justies pamanītiem, novērtētiem un cienītiem,” teikts paziņojumā.
Ģimene uzsvēra, ka Bērouzs sapratis — laba komēdija nav tikai par smiekliem. Tā ir arī par cilvēcību, saikni un patiesumu. Šī izpratne kļuva par pamatu karjerai, kas uz visiem laikiem mainīja televīziju.
“Viņa ietekme būs jūtama vēl vairākās paaudzēs — caur neskaitāmiem māksliniekiem, kurus viņš iedvesmoja, stāstiem, kurus palīdzēja izstāstīt, un miljoniem cilvēku, kuru dzīvi viņa darbs padarīja gaišāku,” norādīja ģimene.
Paziņojuma noslēgumā teikts, ka Bērouzs pāri visam bija uzticīgs vīrs, tēvs un vectēvs. Viņu pārdzīvo sieva Debija, četras meitas un septiņi mazbērni.
Džeimss Bērouzs dzimis Losandželosā 1940. gadā. Viņa tēvs Eibs Bērouzs bija rakstnieks un komponists, vislabāk pazīstams kā viens no mūziklu “Guys and Dolls” un “How to Succeed in Business Without Really Trying” libreta autoriem. Kad Bērouzs bija jauns, ģimene pārcēlās uz Ņujorku, kur viņš mācījās Mūzikas un mākslas vidusskolā. Vēlāk viņš absolvēja Oberlinas koledžu un ieguva maģistra grādu Jeila drāmas skolā.
Atgriezies Kalifornijā, Bērouzs strādāja par skatuves menedžera asistentu 1967. gada izrādē “Holly Golightly”, kur satika Mēriju Taileri Mūru. Vēlāk viņš režisēja teātra izrādes dažādās ASV vietās, bet 1970. gadā iestudēja īslaicīgi spēlēto Brodvejas izrādi “The Castro Complex”.
Bērouzs uzrakstīja Mūrai, vaicājot, vai viņai būtu kāds darbs viņam. Viņas producēšanas kompānija MTM Enterprises pieņēma viņu darbā, uzticot režisēt “The Mary Tyler Moore Show” un “The Bob Newhart Show” epizodes. Viņam tika nozīmēts arī mentors. Drīz vien Bērouzs guva panākumus un režisēja arī seriālus “Phyllis”, “Rhoda” un “Laverne & Shirley”, kļūstot par vairāku kameru komēdijseriālu žanra meistaru.
Bērouzs režisēja vairāk nekā 70 seriāla “Taxi” epizodes. Par šo darbu viņš ieguva savas pirmās divas “Emmy” balvas. “Taxi” producenti bija brāļi Glens un Less Čārlzi, bijušie MTM darbinieki. Kopā ar viņiem Bērouzs vēlējās lielāku radošo kontroli pār nākamo projektu, un trijotne radīja seriālu “Cheers”. Bērouzs kopumā režisēja gandrīz visas “Cheers” 275 epizodes — izņemot 35. Seriāls tika demonstrēts no 1982. līdz 1993. gadam, un par to Bērouzs saņēma sešas “Emmy” balvas.
Darba pie “Cheers” laikā viņš režisēja arī seriālu “The Hogan Family”, “Dear John” un “Night Court” epizodes. Kad no “Cheers” izauga atvasinājuma seriāls “Frasier”, kura pirmizrāde notika 1993. gadā, Bērouzs režisēja tā pilotepizodi un par to ieguva “Emmy”. Kopumā viņš režisēja 32 “Frasier” epizodes.
Vēlāk Bērouzu uzaicināja režisēt jauna seriāla pilotepizodi — tas bija “Friends”. Savās 2022. gada memuāros “Directed by James Burrows” viņš rakstīja, ka uzreiz sajutis šī seriāla potenciālu. Viņš sapratis divas lietas: viņam nav laika to režisēt, bet viņam tas noteikti ir jārežisē. Bērouzs rakstīja, ka jau pēc scenārija iemīlējis sešus jauniešus, kuri vēlāk kļuva par vienu no slavenākajiem ansambļiem televīzijas vēsturē.
Bērouza īpašais talants bija spēja panākt, lai aktieru ansamblis izskatītos un justos kā tuvi draugi ar īstām savstarpējām attiecībām. Šī prasme spilgti izpaudās arī “Friends”. Viņš slaveni aizveda seriāla aktierus uz Lasvegasu un katram iedeva 200 dolārus azartspēlēm, sakot, ka tā ir viņu pēdējā iespēja izbaudīt anonimitāti pirms slavas.
Bērouzs režisēja arī citas “Friends” pirmās sezonas epizodes, tostarp “The One with the Blackout”, par kuru saņēma vēl vienu “Emmy” nomināciju. Nominācijas saņēma arī viņa darbs pie seriāliem “3rd Rock From the Sun” un “Dharma & Greg”.
No 1998. līdz 2006. gadam Bērouzs režisēja visas “Will & Grace” oriģinālās sezonas epizodes. Viņš bija arī viens no seriāla producentiem. Kopumā par darbu pie “Will & Grace” viņš saņēma 12 “Emmy” nominācijas un vienu uzvaru.
Bērouzs režisēja arī seriālu “Two and a Half Men” un “The Big Bang Theory” pilotepizodes, kā arī daudzas “Mike & Molly” epizodes. Savu 1000. televīzijas epizodi viņš režisēja 2016. gadā. Kopumā Bērouzam bija 46 “Emmy” nominācijas un 11 uzvaras. 2014. gadā viņš saņēma pirmo Amerikas Režisoru ģildes mūža ieguldījuma balvu televīzijā.
Bērouzs 1981. gadā apprecējās ar Lindu Solomoni. Viņiem bija trīs bērni, bet pāris izšķīrās 1993. gadā. 1997. gadā viņš apprecējās ar frizieri Debiju Īstoni.