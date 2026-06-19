VIDEO: Medaļas lente izrādās cietāks pretinieks nekā gaidīts - Tramps atkal nonāk neveiklā situācijā
ASV prezidents Donalds Tramps atkal nonācis neveiklā situācijā publiska pasākuma laikā. Baltajā namā pasniedzot Goda medaļu kara veterānam, viņš, šķiet, nespēja tikt galā ar apbalvojuma lentes aizdari.
Video redzams, ka ASV prezidents aptuveni 40 sekundes cīnās ar medaļas zilās lentes galiem, līdz beigās vienkārši cieši apsien medaļu ap veterāna majora Nikolasa Dokerija kaklu. Kad Trampam beidzot izdevās piestiprināt medaļu, telpā atskanēja nervozi smiekli.
Trump has trouble awarding the Medal of Honor to a veteran.pic.twitter.com/3ZLAdR1m4g— Clash Report (@clashreport) June 19, 2026
Video sociālajos tīklos izraisīja plašu reakciju — daļa lietotāju Trampu asi izsmēja, saucot notikušo par apkaunojošu brīdi un norādot, ka tik augsta apbalvojuma pasniegšanai būtu jānotiek ar lielāku cieņu un precizitāti. Citi pieļāva, ka prezidentam varētu būt redzes vai koordinācijas problēmas, ironizējot, ka viņam vajadzīgas brilles, savukārt daļa aizstāvju apgalvoja, ka notikušais esot pārspīlēts, safabricēts vai vienkārši cilvēciska kļūda. Vairāki komentētāji arī pievērsa uzmanību tam, ka medaļa ap veterāna kaklu izskatījusies sasieta pārāk cieši.
Goda medaļa ir augstākais militārais apbalvojums, ko iespējams piešķirt. Saskaņā ar Kongresa Goda medaļas biedrības skaidrojumu tā tiek piešķirta karavīram, kurš “īpaši izceļas ar varonību un bezbailību, riskējot ar dzīvību pāri pienākuma prasībām”.
Lai saņemtu Goda medaļu, nepieciešamas vismaz divu aculiecinieku liecības par saņēmēja ārkārtējo drosmi.
Dokerijs, īpašo uzdevumu spēku karavīrs no Indiānas, ir augsti apbalvots kara varonis. 2012. gadā viņš dienēja Kapisas provincē Afganistānā, kur palīdzēja aizsargāt Afganistānas un ASV līderu tikšanos no iespējama talibu uzbrukuma.
Kad talibu spēki uzbruka afgāņu un amerikāņu vienībām netālu no tikšanās vietas, Dokerijs skrēja cauri ienaidnieka ugunij, lai aizsargātu savu komandu. Pēc tam viņš izglāba vairākas dzīvības — nostājās starp citu karavīru un granātu, atkārtoti pakļāva sevi ienaidnieka ugunij, lai izglābtu divus pazudušus karavīrus, un veica sirds masāžu karavīram, kurš neelpoja.
Citi Baltā nama pasākuma apbalvojuma saņēmēji bija jūras kājnieku pulkvedis Džons V. Riplijs un atvaļinātais jūras kājnieku majors Džeimss Keipers, kuri abi dienējuši Vjetnamā.