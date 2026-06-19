2025./2026. gada sezonas noslēgums Dailes teātrī
2025./2026. gada sezonas noslēgums Dailes teātrī un darbinieku apbalvošana.
Dailes teātra balsojumā par labāko sezonas izrādi nosaukts "Pirmavots"
Dailes teātrī ar politisko trilleri "Rīkojums Nr. 2" un darbinieku sumināšanu noslēgusies teātra sezona.
Tuvojoties sezonas noslēgumam, tika veikta visu – gandrīz 200 – teātra darbinieku aptauja, kurā noskaidroja to izrādi un cilvēkus, kas šajā sezonā, darbiniekuprāt, ir bijuši īpaši izceļami. Šīs sezonas darbinieku balsojumā netika iekļauta sezonas noslēguma izrāde “Rīkojums Nr. 2”, bet tās radošā komanda saņēma specbalvu – īpašu goda rakstu ar Latvijas Valsts 7. prezidenta Valda Zatlera parakstu un asprātīgu suminājuma vimpeli.
Ieskats Dailes teātra izrādē "Rīkojums Nr. 2"
Ieskats Dailes teātra izrādē "Rīkojums Nr. 2".
Par 2025./2026 gada sezonas “Gada izrādi” kļuvis Viestura Kairiša iestudējums “Pirmavots”, top trijniekā tika iebalsotas arī izrādes “Orākuls” un “Nāve un meitene”. Par Dailes teātra 2025./2026. gada sezonas aktrisi kļuva Madara Viļčuka, turpat top trijniekā arī aktrises Jana Herbsta un Ilze Ķuzule-Skrastiņa. Balsojumā “Gada aktieris” balvu saņēma Mārtiņš Meiers. Šai kategorijai paši teātra darbinieki izvirzīja arī Tomu Veličko un Kasparu Dumburu. Savukārt aktieris Kārlis Arnolds Avots saņēma balvu “Gada dailēnietis”. Tāpat dailēnieši sumināja labākos sezonas darbiniekus, kas saņēma īpašas vadības balvas.