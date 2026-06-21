Kā tagad izskatās Maikla Džeksona bijusī sieva Debija Rova?
Popmūzikas leģendas Maikla Džeksona (1958–2009) bijusī sieva Debija Rova pēc ilgāka laika atkal redzēta publiski. Viņa reti parādās sabiedrībā.
67 gadus vecā sieviete nesen redzēta Kalifornijā, kad bija devusies ikdienas gaitās. Tas piesaistījis uzmanību, jo viņa ļoti reti parādās sabiedrībā un parasti dzīvo mierīgu, no plašsaziņas līdzekļiem attālinātu dzīvi.
Bir zamanlar tüm gözler onun üzerindeydi... Michael Jackson'ın çocuklarının annesi Debbie Rowe yılların yorgunluğunu üzerinde taşıyor https://t.co/nNreqBCYYW pic.twitter.com/Mvs1uhgrch— Habertürk Magazin (@magazinHTcom) June 17, 2026
Debija Rova ar Maiklu Džeksonu apprecējās 1996. gadā. Pārim ir divi kopīgi bērni — Prinss Džeksons un Parisa Džeksone. 2000. gadā šī laulība izira un pēc šķiršanās Maikls ieguva pilnas aizbildnības tiesības pār bērniem.
Pēc tam Debija lielākoties izvairījās no uzmanības un ilgus gadus tikpat kā nebija redzama publiski.
Maikls Džeksons un Debija Rova ar abiem bērniem
Maikls Džeksons ar tolaik vēl sievu Debiju Rovu un kopīgajiem bērniem Prinsu Maiklu un Parisu.
Laika gaitā viņas attiecības ar meitu pakāpeniski uzlabojās. Parisa kādā no intervijā stāstījusi par saiknes atjaunošanu ar māti jau pieaugušā vecumā un to, kā viņas izveidojušas citādu, nobriedušāku saskarsmi.
Viņa reiz teica: “Kad mamma ienāca manā dzīvē, tas vairs nebija bērna un mātes attiecību stāsts – tā drīzāk bija divu pieaugušu cilvēku savstarpēja saikne. Ir tik forši viņu iepazīt, redzēt, cik mēs esam līdzīgas. Tik patīkami, ka viņa ir kā draudzene.”
Debija 2016. gadā piedzīvoja nopietnu pārbaudījumu – viņai diagnosticēja krūts vēzi. Sievietei izdevās atveseļoties un atlabšanas laikā viņu ļoti atbalstīja meita Parisa.