"Limuzīns Jāņu nakts krāsā" svin 45 gadus: pārbaudi, cik labi tu zini leģendāro svētku klasiku
Foto: Ekrānuzņēmums
Kadrs no iemīļotās latviešu filmas "Limuzīns Jāņu nakts krāsā".
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"Limuzīns Jāņu nakts krāsā" svin 45 gadus: pārbaudi, cik labi tu zini leģendāro svētku klasiku

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"Limuzīns Jāņu nakts krāsā" ir viena no iemīļotākajām latviešu filmām, bez kuras daudziem Jāņi nemaz nav īsti Jāņi. Šogad filmai aprit jau 45 gadi, bet Mirtas tantes laimētais žigulis, mantkārīgie radi, Lāsmas "Aizved mani uz Munameģi!" un citas leģendārās frāzes joprojām dzīvo skatītāju atmiņās. Pārbaudi, cik labi tu patiesībā zini šo latviešu kino klasiku!

"Limuzīns Jāņu nakts krāsā" svin 45 gadus: pārbaud...

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