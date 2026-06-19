Teilores Sviftas fani mēro ceļu uz Rodailendu, kur paredzētas popzvaigznes kāzas. Kas no tā iznāca?
Foto: Aaron Josefczyk/Shutterstock/ Vida Press
Teilore Svifta un Treviss Kelsijs vēro basketbola spēli 2026. gada 23. maijā Klīvlendā, Ohaio.
Slavenības

Teilores Sviftas fani mēro ceļu uz Rodailendu, kur paredzētas popzvaigznes kāzas. Kas no tā iznāca?

Gerda Ansone

Jauns.lv

Popzvaigzne Teilore Svifta un NFL spēlētājs Treviss Kelsijs sāka satikties 2023. gada vasarā, bet savas attiecības publiski atklāja tā paša gada 24. septembrī. Pērn pāris saderinājās, un tagad fani kāri tver katru pavedienu, lai tikai nepalaistu garām kāzas. Nesen parādījās runas par svinībām Rodailendā, ASV…

Teilores Sviftas fani mēro ceļu uz Rodailendu, kur...

Daudzi dziedātājas fani bija vīlušies pēc tam, kad devās uz Rodailendu, cerot savām acīm skatīt tur savas iemīļotās popzvaigznes kāzas ar Trevisu Kelsiju. Runas izrādījās tukšas tenkas - Sviftas un Kelsija tur nebija.

Popmūzikas megazvaigzne un NFL zvaigzne saderinājās 2025. gada augustā, un kopš tā laika internetā nepārtraukti izplatās dažādas baumas par kāzām.

Daži avoti nesen minēja, ka viņu kāzas varētu notikt Vočhilā (Watch Hill), Rodailendā, kur Teilorei pieder plaša pludmales māja. Turklāt jau sen klīda valodas, ka laulību ceremonija it kā būšot 13. jūnijā, jo “13” ir dziedātājas mīļākais skaitlis. Šīs baumas faniem izklausījās tik ticamas, ka daļa pat devās uz šo vietu, cerot, ka tur tiešām notiks kas nozīmīgs. Taču drīz vien kļuva skaidrs, ka Rodailendā kāzas nenotiek un visa informācija balstījusies tikai minējumos un interneta stāstos.

Pēc tam parādījās jaunas versijas, ka Teilores kāzas varētu notikt Ņujorkā, kā iespējamā norises vieta bija minēta Medisonskvērgārdena. 

Foto: Patriot Pics / BACKGRID/ Vida Press
Teilores Sviftas māja Rodailendā. Kāzas, kā iepriekš tika baumots, tur nenotika, taču tagad runā, ka savrupnamam tiekot pastiprināta apsardze, pulcējoties cilvēki un iespējams te notikšot pirmskāzu ballīte.
Teilores Sviftas māja Rodailendā. Kāzas, kā iepriekš tika baumots, tur nenotika, taču tagad runā, ka savrupnamam tiekot pastiprināta apsardze, pulcējoties cilvēki un iespējams te notikšot pirmskāzu ballīte.

Tomēr fani, kas bija devušies uz Rodailendu, atzina, ka jutušies vīlušies, saprotot, ka informācija nebija patiesa. Tagad parādījušās runas, ka pie savrupnamam tiekot pastiprināta apsardze, pulcējoties cilvēki un iespējams tur notikšot pirmskāzu ballīte.

Līdz šim Teilore Svifta un Treviss Kelsijs nav apstiprinājuši ne kāzu datumu, ne norises vietu — lielākā daļa minējumu joprojām balstās sociālo tīklo pieņēmumos un fanu teorijās.

Teilore Svifta un viņas mīļotais vīrietis Treviss Kelsijs

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