Teilores Sviftas fani mēro ceļu uz Rodailendu, kur paredzētas popzvaigznes kāzas. Kas no tā iznāca?
Popzvaigzne Teilore Svifta un NFL spēlētājs Treviss Kelsijs sāka satikties 2023. gada vasarā, bet savas attiecības publiski atklāja tā paša gada 24. septembrī. Pērn pāris saderinājās, un tagad fani kāri tver katru pavedienu, lai tikai nepalaistu garām kāzas. Nesen parādījās runas par svinībām Rodailendā, ASV…
Daudzi dziedātājas fani bija vīlušies pēc tam, kad devās uz Rodailendu, cerot savām acīm skatīt tur savas iemīļotās popzvaigznes kāzas ar Trevisu Kelsiju. Runas izrādījās tukšas tenkas - Sviftas un Kelsija tur nebija.
Popmūzikas megazvaigzne un NFL zvaigzne saderinājās 2025. gada augustā, un kopš tā laika internetā nepārtraukti izplatās dažādas baumas par kāzām.
tá aí o vídeo da taylor com as amigas em rhode island pra quem quiser ver— carøl (@sfvdanvers) June 18, 2026
não sei pq esse mistério todo pic.twitter.com/4T5mNRhtet
Daži avoti nesen minēja, ka viņu kāzas varētu notikt Vočhilā (Watch Hill), Rodailendā, kur Teilorei pieder plaša pludmales māja. Turklāt jau sen klīda valodas, ka laulību ceremonija it kā būšot 13. jūnijā, jo “13” ir dziedātājas mīļākais skaitlis. Šīs baumas faniem izklausījās tik ticamas, ka daļa pat devās uz šo vietu, cerot, ka tur tiešām notiks kas nozīmīgs. Taču drīz vien kļuva skaidrs, ka Rodailendā kāzas nenotiek un visa informācija balstījusies tikai minējumos un interneta stāstos.
Pēc tam parādījās jaunas versijas, ka Teilores kāzas varētu notikt Ņujorkā, kā iespējamā norises vieta bija minēta Medisonskvērgārdena.
Tomēr fani, kas bija devušies uz Rodailendu, atzina, ka jutušies vīlušies, saprotot, ka informācija nebija patiesa. Tagad parādījušās runas, ka pie savrupnamam tiekot pastiprināta apsardze, pulcējoties cilvēki un iespējams tur notikšot pirmskāzu ballīte.
Līdz šim Teilore Svifta un Treviss Kelsijs nav apstiprinājuši ne kāzu datumu, ne norises vietu — lielākā daļa minējumu joprojām balstās sociālo tīklo pieņēmumos un fanu teorijās.