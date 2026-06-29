Makolijam Kalkinam kopābūšanas 9. gadadienā ir tikai viena nožēla
Filmas “Viens pats mājās” zvaigzne Makolijs Kalkins un seriāla “Zaka un Kodija dzīve viesnīcas numurā” aktrise Brenda Songa 17. jūnijā atzīmēja nozīmīgu attiecību jubileju - deviņus gadus, kopš sāka satikties. Suminot šo gadadienu, abi aktieri veltīja viens otram sirsnīgus ierakstus savos “Instagram” kontos.
45 gadus vecais Makolijs Kalkins publicēja fotogrāfiju, kur redzams kopā ar Brendu Songu, un abi ir ģērbušies saskaņotos maigi rozā tērpos. Pie attēla viņš rakstīja: “Šodien man ir ļoti īpaša diena. Ir pagājuši 9 gadi, kopš mana dzīve mainījās uz visiem laikiem. Brīnišķīgi apzināties, ka ikkatru piekto dienu, ko esmu nodzīvojis, man ir bijusi tā laime pamosties blakus savas dzīves mīlestībai.”
Aktieris piebilda: “Mana vienīgā nožēla ir, ka mums nav bijis vairāk laika kopā. Paldies tev par visu, kas man ir.”
Savukārt 38 gadus vecā Songa dalījās ar foto, kur abi redzami skūpstāmies. Viņa savu jubilejas ierakstu veikusi lidostā, gaidot reisu mājup. “Kamēr sēžu šeit lidostā, tikko pabeigusi filmēšanu un gatavojos lidot mājās, lai redzētu tevi un mūsu bērnus, es nevaru atturēties no vieglas sentimentalitātes un pieķeru sevi atmiņās – cik ātri paskrējuši 9 gadi, kuros man ir iespēja baudīt dzīvi kopā ar tevi,“ viņa rakstīja.
Aktrise piebilda: “Mana dzīve kļuva krāsaina brīdī, kad tu tajā ienāci. Es nekad neuzzināšu, ko esmu izdarījusi, lai būtu pelnījusi tevi un šo dzīvi, bet es esmu bezgala pateicīga. Es patiešām nevaru iedomāties dzīvi bez tevis. Ne vienmēr ir viegli, bet vienmēr ir tā vērts.”
Pāris iepazinās 2014. gadā un sāka attiecības pēc atkārtotas satikšanās 2017. gadā. Viņi saderinājās 2022. gada janvārī un ir divu mazu dēlu vecāki.