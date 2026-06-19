Kā pēc dalības projektā dzīvo "Caur ērkšķiem uz…" dalībniece Laura?
TV kanāla "360" skatītājiem ceturtdienu vakaros tiek piedāvāta iespēja ielūkoties "Caur ērkšķiem uz…" septītās sezonas dalībnieču ikdienā un uzzināt, kā viņu dzīve rit pēc projekta beigām. Šajā reizē kempera vadītājs Mārtiņš lēmis apciemot Lauru.
Mārtiņš nav ieradies tukšām rokām - viņam līdzi ir skatītāju iesūtītie jautājumi, kas palīdzēs izgaismot sievietes dzīves aizkulises. Tā kā projekta laikā Laura izpelnījās skatītāju uzmanību, Mārtiņa vizītes mērķis bija arī fanu intereses apmierināšana. Sākotnēji uzdotais jautājums par personīgo pilnveidi un iespējamām vēlmēm koriģēt kaut ko savā raksturā vai vizuālajā tēlā Lauru manāmi pārsteidza. "Nemāku taču atbildēt uz tādu jautājumu. Pirmo reizi man tāds jautājums," apmulsusi reaģēja Laura.
Nākamā tēma izvērtās krietni skarbāka. Proti, kāds no sekotājiem bija pamanījis Lauras noslēgtību un rupjo dabu projekta laikā, tādēļ vēlējās noskaidrot, vai šāds modelis tiek pārnests arī uz privāto dzīvi un vai viņu nebaida perspektīva palikt vienai. Laura par šādu minējumu nesatraucas: "Man, pirmkārt, otras pusītes nav, taču es vientulībā nenomiršu, jo es esmu pozitīva pa dzīvi." Viņa skaidro, ka bravūra un skarbais tēls no malas bijis tikai pašaizsardzības mehānisms, jo dzīvē bieži nācies cīnīties par sevi. "Es ar vārdiem sevi aizstāvu. Ja es kaut ko gribu, tad eju un daru," viņa pārliecinoši norāda.
"Caur ērkšķiem uz..." septītās sezonas atklāšanas pasākums
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Līdztekus provokatīviem jautājumiem Laura saņēma arī komplimentus par savu slaido un pievilcīgo augumu, kam gan kontrastā esot paradums staigāt ar noliektu galvu un kupri. Laura neslēpj šādas stājas iemeslus: "Varbūt nav cilvēks, kas pamudina vai baksta pa sāniem: "Ej un dari." Tāpēc es pati cenšos sevi motivēt." Viņa atklāti atzīst, ka joprojām cīnās ar kautrīgumu un pašpārliecinātības trūkumu.
Sarunas turpinājumā Mārtiņš mudināja Lauru izvērtēt ne tikai nākotnes plānus, bet arī apzināties jau sasniegto. Prioritāšu augšgalā viņai joprojām ir divas lietas - stabila darba vieta un attiecību atjaunošana ar atvasēm. "Mans mērķis ir darbs, ģimenes lietas. Satikt bērnus un arī iegūt viņus pie sevis," viņa neslēpj.
Analizējot savu izaugsmi, Laura saskata pozitīvas pārmaiņas savā personībā, kļūstot komunikablākai. "Es esmu pozitīvāka palikusi un rakstura ziņā bišķiņ asumu mainījusi," viņa secina. Manāmo progresu apstiprina arī Mārtiņš, kurš uzteic viņas viesmīlību un atvērtību sarunai.