VIDEO: “Man interesēja tikai viens - tas, vai visi ir dzīvi,” saruna ar Rīgas galveno “grēcinieku” Miku Galvanovski
Dziedātājs, uzņēmējs un viena no spilgtākajām Latvijas šovbiznesa personībām Miks Galvanovskis ir pirmais viesis jaunajā raidījumā “Karaliskas sarunas”, kas tapis vēsturiskajā Benjamiņu namā. Atklātā sarunā ar žurnālisti Kristu Klentaku Miks runā par savu ceļu no ambicioza puiša, kurš vienmēr vēlējies būt uzmanības centrā, līdz māksliniekam, kura koncerti pulcē tūkstošiem klausītāju. Mūziķis neslēpj, ka bērnībā un jaunībā viņam vienmēr gribējies izcelties, pierādīt sevi un parādīt, ka var vairāk nekā citi.
Tomēr saruna nav tikai par panākumiem. Tā ir arī par kļūdām, vilšanos cilvēkos un brīžiem, kad nācies pārskatīt savas vērtības. Miks atklāj, ka dzīves laikā vairākkārt sastapies ar cilvēkiem, kurus agrāk uzskatījis par autoritātēm, taču, iepazīstot tuvāk, sapratis, ka publiskais tēls un realitāte mēdz būt divas dažādas lietas. Tieši tādēļ viņam ir būtiski būt patiesam.
Dzīve bez izlikšanās
Lai gan Miks uz skatuves ir jau daudzus gadus, ceļš līdz patiesai atpazīstamībai nav bijis tik vienkāršs, kā varētu šķist no malas. Sarunā viņš atklāj, ka ilgu laiku centies radīt stāstus par dzīvi, kuru pats vēl nebija izdzīvojis. Dziesmās skanēja emocijas, pieredzes un pārdzīvojumi, kas vairāk balstījās priekšstatos par to, kādai vajadzētu būt dzīvei, nevis tajā, ko viņš juta patiesībā. Tieši brīdī, kad viņš pārstāja izlikties un sāka runāt par sevi pašu, viss mainījās.
“Es beidzu melot,” atzīst mūziķis. Agrāk viņš bieži rakstījis par mīlestību, attiecībām un jūtām, kuras tajā laikā vēl nebija piedzīvojis, taču ar gadiem radās nepieciešamība būt godīgam gan pret sevi, gan klausītājiem. Miks ir pārliecināts, ka cilvēki ļoti ātri sajūt neīstumu un atšķir izdomātu stāstu no patiesa pārdzīvojuma. Tieši tāpēc par pagrieziena punktu viņa karjerā kļuva brīdis, kad dziesmās parādījās reāli dzīves notikumi, kļūdas, vilšanās, sapņi un pārdzīvojumi. Klausītāji tajos atpazina ne tikai mākslinieku, bet arī paši sevi. “Kad sāku stāstīt savu stāstu, cilvēki tajā atrada arī sevi,” saka Galvanovskis. Šodien viņš uzskata, ka patiesums ir viens no svarīgākajiem instrumentiem mākslinieka darbā. Nevis vēlme izskatīties labākam, veiksmīgākam vai interesantākam, bet spēja runāt par savā dzīvē piedzīvoto.
Ugunsgrēks, kas lika apdomāt vērtības
Neizpaliek arī saruna par ugunsgrēku Vecrīgas izklaides vietā “The Sinners”, kas kļuva par vienu no skaļākajiem un smagākajiem notikumiem Mika dzīvē. Pie bāra izveides Miks bija strādājis daudzus gadus, un dažu minūšu laikā viss tika izpostīts. Par šo nelaimi pavēstījis brālis. Atceroties liktenīgo nakti, viņš atzīst, ka pirmajā brīdī nav domājis ne par biznesu, ne zaudējumiem. “Man interesēja tikai viens – tas, vai visi ir dzīvi,” saka Miks. Lai gan dažu minūšu laikā tika iznīcināts tas, kas būvēts gadiem, šodien viņš uz notikušo raugās citādi. Mūziķa pārliecība ir vienkārša – telpas var nodegt, bet idejas un cilvēkus, kas tās radījuši, iznīcināt nav iespējams. Jau 3. jūlijā bārs pilnvērtīgi atsāks darbību.
Elki, kurus labāk nesatikt
Miks atklāti runā arī par vilšanos cilvēkos, kurus savulaik apbrīnojis. Gadu gaitā viņam nācies satikt vairākas sabiedrībā zināmas personības, kuras agrāk šķitušas gudras, harismātiskas un iedvesmojošas, tomēr ne visas tikšanās atstājušas gaidīto iespaidu. “Zini to teicienu, ka nevajag satikt savus elkus? Esmu diezgan daudz vīlies cilvēkos, kurus agrāk redzēju televīzijā un domāju – o, cik gudrs cilvēks,” atzīst Galvanovskis. Pēc viņa domām, publiskais tēls bieži ir tikai neliela daļa no cilvēka personības. Tas, ko redz skatītāji, klausītāji vai sociālo tīklu sekotāji, ne vienmēr atspoguļo realitāti. Tieši šīs pieredzes viņam likušas daudz kritiskāk izvērtēt autoritātes un nepaļauties tikai uz cilvēka popularitāti vai statusu. Miks uzskata, ka katram pašam jāveido savs viedoklis un dzīves ceļš, jo ne vienmēr tie, kuri no malas izskatās veiksmīgi, spēj būt par piemēru arī dzīvē. Tagad viņš daudz vairāk uzticas cilvēku darbiem, nevis skaistiem vārdiem.
Motocikls, mazbērni un pārāk dārgas dāvanas
Lai gan Miks pašlaik dzīvo ļoti intensīvā ritmā, mūziķim ir diezgan skaidra vīzija par to, kādu viņš redz savu nākotni, un tā nebūt nav saistīta ar mierīgām vecumdienām šūpuļkrēslā. Miks smejoties atzīst, ka vēlas kļūt par stilīgu vectēvu – tādu, kurš joprojām brauc ar motociklu, stāsta mazbērniem neticamus dzīvesstāstus un lutina viņus ar pārāk dāsnām dāvanām. “Es gribu būt tas vectēvs, kurš bērniem ļauj nedaudz vairāk, nekā gribētu vecāki,” viņš smejas. Tomēr aiz humora slēpjas arī nopietnāka doma. Mūziķis atzīst, ka viņam svarīgi dzīvot tā, lai pēc daudziem gadiem nebūtu jādomā par neizmantotām iespējām. Viņš nevēlas atlikt dzīvi uz vēlāku laiku vai gaidīt kādu īpašu brīdi, kad sākt īstenot savus sapņus. Tieši tāpēc arī šodien viņš nebaidās riskēt, pieņemt jaunus izaicinājumus un sākt no jauna.
Pēc Mika domām, cilvēku neraksturo viņa vecums, bet gan spēja saglabāt interesi par dzīvi un vēlme turpināt augt. Iespējams, tieši šī attieksme ir viens no iemesliem, kāpēc viņš joprojām nemitīgi meklē jaunus mērķus. Jo, kā pats atzīst, sasniegts sapnis nekad nav bijis finišs; tas vienmēr ir sākums nākamajam mērķim.
Par slavu, bērnības trakumiem, uzņēmējdarbību, ugunsgrēku “The Sinners”, dzīves mācībām un sapņiem – jau drīzumā raidījuma Karaliskas sarunas ar žurnālisti Kristu Klentaku. Raidījuma epizodes būs redzamas gan portālā Jauns.lv, gan “YouTube” kanālā (“JaunsTV”), gan klausāmas “Spotify”. Raidījumā izmantoti žurnālu “Kas Jauns” un “Jauns OK” arhīva materiāli, tas filmēts vēsturiskajā Benjamiņu namā.