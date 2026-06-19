Festivāls “Dinaburga 1812” aicina piedzīvot 200 gadu senu vēsturi Daugavpils cietoksnī
11. jūlijā Daugavpils cietoksnī notiks 9. Starptautiskais vēsturiskās rekonstrukcijas festivāls “Dinaburga 1812”, kas vienu dienu ļaus izjust 19. gadsimta sākuma notikumu atmosfēru. Vērienīgais pasākums pulcēs vairāk nekā 120 rekonstruktoru no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas un Čehijas. Autentiski formastērpi, militārās ainas un vēsturiskā vide radīs sajūtu, ka cietoksnis atgriezies brīdī, kad tas pirmo reizi stājās pretī Napoleona armijai.
Daugavpils jeb Dinaburgas cietoksnis ir jaunākais bastionu tipa cietoksnis pasaulē. Tā būvniecība tika uzsākta, gatavojoties Napoleona iebrukumam, un 1812. gada kaujās vēl nepabeigtais cietoksnis veiksmīgi izturēja pirmos Napoleona armijas uzbrukumus. Šodien šis notikums kalpo kā iedvesmas avots, kas ļauj atdzīvināt pagātni ar radošu pieeju. Festivāls piedāvās plašu programmu gan vēstures entuziastiem, gan ģimenēm ar bērniem, gan tiem, kuri cietoksni apmeklēs pirmo reizi.
Rosība cietoksnī sāksies jau no plkst. 10.00, kad Mihaila un Nikolaja ielā darbu uzsāks Krāmu tirgus un Mājražotāju tirdziņš, bet āra kafejnīcas aicinās baudīt dažādas garšas. Plkst. 11.30 notiks svinīgā Nikolaja vārtu atvēršanas ceremonija un vēsturisko tēlu parāde. Savukārt plkst. 12.00 pusdienlaika signāla lielgabala šāviens iezīmēs brīdi, kad cietoksnis būs pilnībā atmodies svētkiem. Tajā pašā laikā pie “Martinsona mājas” darbu sāks Bērnu pilsētiņa ar piepūšamajām atrakcijām, lielajām koka spēlēm, mini zoo un radošajām darbnīcām.
Apmeklētājiem būs iespēja doties bezmaksas ekskursijās pa cietoksni gida pavadībā. Tās sāksies pie Daugavpils cietokšņa Apmeklētāju centra Nikolaja ielā 5 plkst. 12.00, 14.00 un 17.30. Tās ļaus iepazīt cietokšņa vēsturi, atklāt mazāk zināmus faktus un būs piemērotas gan vēstures interesentiem, gan tiem, kuri cietoksni apmeklēs pirmo reizi.
8. bastiona pagalmā no plkst. 12.00 darbosies militārā nometne ar telšu pilsētiņu, ieroču paraugdemonstrējumiem un karavīru ikdienas dzīves atveidojumiem. Plkst. 13.00 rekrūšu skolā interesenti varēs uzzināt, kāda bija karavīra ikdiena pirms vairāk nekā 200 gadiem. Plkst. 14.00 Rotko muzeja pagalmā notiks Nacionālo bruņoto spēku Štāba orķestra koncerts, bet plkst. 15.00 Nikolaja vārtos notiks sardzes maiņas ceremonija, kam sekos festivāla oficiālā atklāšana. Pēc tās apmeklētājus priecēs sitaminstrumentu grupas “Ekho” uzstāšanās.
Festivāla kulminācija būs plkst. 16.00, kad notiks cietokšņa aizsardzības ainu vēsturiskā rekonstrukcija. Tajā piedalīsies 15 rekonstrukcijas klubi no piecām valstīm, atdzīvinot 1812. gada notikumu spriedzi un dinamiku. Pēc kaujas tiks sveikti festivāla dalībnieki, savukārt skatītājus izklaidēs pantomīmas ielu teātris, garkāji un burbuļu atrakcijas.
Vakara turpinājumā plkst. 17.30 notiks ampīra deju meistarklases, kurās ikviens varēs apgūt 19. gadsimta deju soļus. Plkst. 18.00 aiz Apmeklētāju centra Zemnieku zaļumballē muzicēs Augšdaugavas novada Ambeļu pagasta Kultūras studija “Speiga”, uzstāsies arī vēsturisko deju klubi un skanēs klasiskā mūzika. Savukārt plkst. 21.00 Rotko muzeja pagalmā sāksies Lielā balle ampīra stilā, kurā piedalīsies dejotāji, dziedātāji un arī paši apmeklētāji. Organizatori aicina balles viesus izvēlēties laikmetam atbilstošus tērpus, lai kopīgi radītu īpašu vēsturisko noskaņu.
Festivāla izskaņā no plkst. 23.00 līdz 2.00 notiks elektroniskās mūzikas diskotēka, kas simboliski savienos pagātni ar mūsdienām. Tieši šī vēstures un laikmetīgās kultūras satikšanās padara “Dinaburga 1812” par vienu no spilgtākajiem vasaras notikumiem Daugavpilī, piedāvājot aizraujošu pieredzi gan vēstures cienītājiem, gan ģimenēm ar bērniem un ikvienam, kurš vēlas piedzīvot ko neparastu.
Savukārt, atzīmējot 80 gadus kopš Daugavpils ielās sāka kursēt pirmais tramvajs, SIA “Daugavpils satiksme” 11. jūlijā plkst. 11.00 aicina apmeklētājus uz Daugavpils Tehnikas un industriālā dizaina centra “Inženieru arsenāls” pagalmu, kur notiks aizraujošs pasākums “Ceļā ar Daugavpils satiksmi”. Apmeklētājus gaidīs koncerts, izklaides bērniem un pieaugušajiem, dažādas aktivitātes, pārsteigumi un balvas. Tā būs iespēja pavadīt laiku patīkamā atmosfērā, uzzināt vairāk par pilsētas sabiedriskā transporta vēsturi un kopā atzīmēt vēl vienu nozīmīgu notikumu Daugavpils dzīvē.