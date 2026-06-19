29 gadu vecumā miris "Grammy" nominētais mūzikas producents Tejs Kīts
Savā dzīvoklī Nešvilā, ASV, 29 gadu vecumā miris atrasts pazīstamais amerikāņu mūzikas producents un "Grammy" balvas nominants Tejs Kīts.
Nešvilas policija sociālajos tīklos norādījusi, ka nav pazīmju, kas liecinātu par vardarbīgu nāvi, taču precīzs nāves cēlonis tiks noteikts pēc autopsijas veikšanas, vēsta ārvalstu mediji.
Savas karjeras laikā Kīts sadarbojies ar tādām pasaules mēroga mūzikas zvaigznēm kā Bejonsē, Treviss Skots un Dreiks . 1996. gada 20. septembrī Menfisā dzimušais producents guva ievērojamus panākumu – 11 viņa producētās dziesmas iekļuvušas "Billboard Hot 100" desmitniekā, bet četras sasniegušas topa pirmo vietu.
Viņš bija mūzikas autors tādiem superhitiem kā Trevisa Skota "Sicko Mode" un Dreika "First Person Shooter". Pašlaik viņam pieder šīs desmitgades rekords "Hot R&B/Hip-Hop" dziesmu topā – pirmo vietu tajā sasnieguši seši viņa skaņdarbi. 2019. gadā viņa darbs tika novērtēts ar prestižo "Grammy" nomināciju.
Pēc sēru vēsts paziņošanas sociālajos tīklos līdzjūtību izteikuši daudzi mūziķi un kolēģi, paužot šoku par zaudējumu.