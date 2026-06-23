Nedēļas jaunumi "Tet+" - cīņā dodas basketbolisti, stāsti par mīlestību un briesmām, pie lietas ķeras kāmji
Izklaides platformā "Tet+" šonedēļ skatieties animācijas seriālu "Kāmji detektīvi", dokumentālo seriālu "Nāvīgās attiecības ar Feitu Dženkinu" un Latvijas vīriešu basketbola izlases mačus.
Pie lietas ķeras kāmji
Londonā notiek kas pavisam neparasts! Divi ziņkārīgi varoņi ķeras pie lietām, kas mulsina pat Skotlendjardu, – vai viņiem izdosies atklāt patiesību?
Iedomājies Londonu. Migla, laternas, šauras ieliņas, aizdomīgi tipāži… Un tad pēkšņi pa vidu tam visam ieripo mazs, pūkains kāmis ar acīm, kas saka: “Es zinu, ko tu izdarīji.” Un vēl viņam ir partneris – “es daru vispirms, domāju pēc tam” tips. Perfekts duets. Katru epizodi viņi risina kārtējo dīvaino lietu: pazudušas rotaslietas, aizdomīgi kaķi, mistiski pazuduši putni… Īsāk sakot, Londona ir pilna ar problēmām, kuras cilvēki pat nepamana. Bet šīs lietas ir jāizmeklē!
Animācijas seriālu "Kāmji detektīvi" ("Mystery Lane") skatieties "Tet+" sadaļā "Filmas un seriāli".
Starp mīlestību un briesmām
"Nāvīgās attiecības ar Feitu Dženkinu" pēta plaukstošos romānus no to jaukajiem pirmsākumiem un seko notikušajam līdz pat to rūgtajām beigām.
Seriāls nevis šokē ar sensāciju, bet līdz pēdējam brīdim liek domāt par to, cik plāna robeža var būt starp mīlestību un briesmām. Tā ir dokumentāla krimināldrāma, kur katra epizode stāsta par attiecībām, kas sākas kā sapnis, bet beidzas kā noziegums. Katra epizode ir kā psiholoģisks rentgens: sākumā redzam pāri, kas izskatās laimīgs, saskanīgs, pat ideāls. Bet pamazām parādās plaisas – kontrolējoša uzvedība, greizsirdība, manipulācijas, klusie brīdinājuma signāli, kurus apkārtējie bieži ignorē. Un tad – notikums, kas visu salauž.
Cīņā dodas basketbolisti
Latvijas vīriešu basketbola izlasei klāt pārbaudes spēles pirms izšķirošajiem mačiem par iespēju piedalīties Pasaules kausa finālturnīrā.
Latvijas vīriešu basketbolisti sāk treniņus pirms 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas
Pirmdien, 24. novembrī, "Xiaomi Arena" pirms 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas jaunā galvenā trenera Sito Alonso vadībā Latvijas viriešu izlase ...
Jūlija sākumā komandu gaida svarīgas spēles 2027. gada Pasaules kausa izcīņas kvalifikācijas pirmās kārtas turnīra noslēguma posmā. Sagatavošanās procesā valstsvienība jaunā galvenā trenera Jāņa Gailīša vadībā 26. jūnijā Tallinā pulksten 18.30 mērosies spēkiem ar Igauniju, 28. jūnijā Rīgā, "Xiaomi Arēnā", pulksten 19 uzņems Gruziju.
Mūsu valstsvienības mačus ekskluzīvi varēs lūkot TV kanālā "Tet+ Classic".