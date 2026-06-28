Mistērija atklāta! Kāpēc kādreiz masveidā būvēja tieši 9 stāvu ēkas, nevis 10
Tipiski dzelzsbetona "guļamrajonu" ainavas visās postpadomju valstīs raksturo viena kopīga iezīme, ko mēs bieži nepamanām: absolūta tieši deviņstāvu ēku dominance.
Savulaik tās nomainīja leģendārās piecstāvu "hruščovkas", kļūstot par jauno padomju mājokļu standartu. Tomēr kāpēc padomju arhitekti, rīcībā esot tehnoloģijām augstāku ēku būvniecībai, tik neatlaidīgi apstājās tieši pie devītā stāva?
Kā izrādās, aiz tā slēpās nevis arhitektoniska estētika, bet totāla taupība un skarbs pragmatisms. Katrs papildu metrs uz augšu lētu masveida mājokli pārvērta par finansiālu slogu padomju budžetam, raksta "Oboz.ua".
Tehnisko tā laika normatīvu izpēte atklāja četrus galvenos iemeslus, kāpēc 10. stāvs neoficiāli tika uzskatīts par aizliegtu.
30 metru faktors: ugunsdrošība
Tas bija gandrīz svarīgākais iemesls. Lielākajai daļai padomju ugunsdzēsēju auto kāpņu (kas pārsvarā tika montētas uz ZIL kravas automobiļu šasijām) bija ierobežots garums - aptuveni 28 līdz 30 metri. Tas bija pietiekami tieši, lai varētu veikt evakuāciju no devītā stāva.
Būvniecības nianses: ja arhitekti būtu pievienojuši kaut vienu stāvu, ēka automātiski pārietu augstceltņu kategorijā. Saskaņā ar normatīviem, 10 stāvu mājām būtu jāprojektē sarežģītas evakuācijas kāpnes ar nedūmojošiem atvērtiem balkonu pāreju risinājumiem, kā arī jāuzstāda automātiskās dūmu novadīšanas sistēmas. Tas būtiski sadārdzinātu katru objektu.
Liftu "matemātika"
Saskaņā ar tā laika būvnormatīviem (SNiP) ēkās līdz 9 stāviem ieskaitot valsts atļāva uzstādīt tikai vienu pasažieru liftu.
Desmit un vairāk stāvu ēkās jau bija obligāti jāierīko vismaz divi pacēlāji — pasažieru un kravas–pasažieru lifts. Padomju vadībai tas nozīmēja dubultu slogu:
Pirmkārt, papildu iekārtas prasīja ievērojamus līdzekļus iegādei un uzturēšanai.
Otrkārt, otrā lifta šahta aizņēma daļu no kāpņu telpas un samazināja dzīvojamo platību, ko varēja pārvērst par dzīvokļu kvadrātmetriem.
Zems ūdens spiediens
Standarta tehniskās sistēmas un ūdens sūkņi, kas tika uzstādīti dzīvojamo rajonu pagrabos, bija ar ierobežotu jaudu - tie bez pārmērīgas slodzes spēja pacelt ūdeni aptuveni līdz 30 metru augstumam.
Lai nodrošinātu ūdens piegādi 10. un augstākiem stāviem, būtu nepieciešamas jaudīgākas sūkņu stacijas, daudz izturīgāki cauruļvadi un papildu tehniskie stāvi, kas atkal prasīja finansējumu, kas parasti tika novirzīts militārajām vajadzībām.
Slodze pamatiem
Paneļu ēku celtniecība virs 9 stāviem būtiski palielināja vēja un svara slodzes uz konstrukciju. Lai ēka būtu stabila, arhitektiem nāktos būtiski mainīt tehnoloģiju: izmantot izturīgākus (un dārgākus) būvmateriālus un ievērojami nostiprināt pamatus.
Ideālā būvniecības formula
Rezultātā padomju varas iestādes nonāca pie skaidras ekonomiskas formulas: 9 stāvi ir ideālais limits. Tas ļāva izvietot maksimālu iedzīvotāju skaitu uz minimālas zemes platības, vienlaikus saglabājot zemākās iespējamās izmaksas par kvadrātmetru, nepārkāpjot "augstceltņu" slieksni.
Viss, kas tika būvēts augstāk, kļuva par luksusu, ko totalitārā sistēma nevarēja atļauties masveida konveijera tipa būvniecības apstākļos.