Eds Šīrans atklāj, kāpēc uz laiku pametīs mūziku
Britu mūziķis Eds Šīrans paziņojis par izmaiņām karjerā. Dziedātājs šokēja sava talanta cienītājus, atklājot, ka uz laiku nolēmis pamest aktīvās gaitas mūzikā. Taču iemesls šādam lēmumam izrādījies gaužām sirsnīgs.
Eds Šīrans paziņojis faniem, ka plāno uz kādu laiku pārtraukt muzikālo darbību, lai “nodotos tēva lomai”.
Publikai negaidīto lēmumu 35 gadus vecais dziedātājs atklāja Ziemeļamerikas turnejas atklāšanas koncertā Glendeilā, Arizonas štatā. Pēc vairāku labi zināmu hitu izpildīšanas viņš uz brīdi iepauzēja, lai aprunātos ar skatītājiem un pavēstīja, ka fani viņu “kādu laiku, iespējams, neredzēs”. Eds teica: “Šī būs mana pēdējā uzstāšanās šeit – vismaz uz kādu laiku. Pēc turnejas beigām es, iespējams, paņemšu pauzi un pievērsīšos tēva lomai. Tāpēc, ja kādu laiku es jūs neredzēšu, ziniet, es jūs mīlu un paldies, ka atnācāt.”
Britu dziedātājam un dziesmu autoram ar sievu Čeriju Sībornu ir divas meitas – piecus gadus vecā Laira un četrus gadus vecā Džupitera. Ar Čeriju mūziķis apprecējās 2019. gada janvārī. Lai gan abi ir pazīstami jau kopš bērnības, romantiskās jūtas pārim uzplauka 2015. gadā. Sīborna tolaik studēja ASV, kad Eds viņu satika vienā no savas turnejas starplaikiem un uzaicināja pievienoties viņam Teilores Sviftas 4. jūlija ballītē.
Eds Šīrans ar sievu un meitu ierodas Melburnā 2020. gada martā
Mūziķis lielāko daļu šī gada ir bijis prom no ģimenes – turneju viņš sāka janvārī Jaunzēlandē, pēc tam uzstājās Austrālijā un Dienvidamerikā. Tuvāko piecu mēnešu laikā viņš koncertēs visā Ziemeļamerikā, bet turneju noslēgs 7. novembrī Tampā, Floridā.
Pagājušajā mēnesī Eds Šīrans arī paziņoja, ka pēc 15 gadiem ir nolēmis pamest savu ierakstu kompāniju.
Eds Šīrans un Čerija Sīborna
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