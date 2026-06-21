Princis Viljams atzīstas, kā slepus nododas hobijam, kas princesi Ketrīnu pamatīgi satrauc
Princis Viljams atklājis, ka viņam ir kāda iemīļota nodarbe, kuru viņa sieva princese Ketrīna neatbalsta. Bet viņš no tās nespēj atteikties, tāpēc nākamais karalis savam hobijam nododas slepus, lai nesatrauktu dzīvesbiedri.
Princis Viljams atklājis, ka viņš reizēm dodas izbraucienos ar motociklu un cenšas palikt neatpazīts, lai izvairītos no apkārtējo uzmanības. Viņš to turpina darīt, lai gan ļoti labi zina, ka sieva Keita Midltone nav sajūsmā par šo visai riskanto aizraušanos. Par savu iemīļoto hobiju princis pastāstīja aizvadītajā nedēļā, kad viesojās organizācijā “Norfolk Blood Bikes”, kas atrodas netālu no viņa ģimenes mājām Anmerholā un ar motocikliem visu diennakti nogādā slimnīcām un medicīnas iestādēm asinis, plazmu, mātes pienu un citus svarīgus medicīniskos materiālus.
Princis Viljams viesojas organizācijā, kas ar motocikliem piegādā medicīniskos materiālus
Viljams atzina, ka joprojām mēdz izbraukt ar motociklu, taču dara to klusi un neuzkrītoši. Aplūkojot organizācijas motociklu un transportlīdzekļu parku, kas tiek izmantots medicīniskiem pārvadājumiem, viņš sacīja: “Man patīk motocikli. Joprojām reizēm braucu, tikai mierīgi.” Un pēc mirkļa ar smaidu piebilda: “Slepus.”
Vizītes laikā Norvičas Universitātes slimnīcā viņš uzslavēja brīvprātīgos motociklistus: “Jūs esat ļoti svarīga veselības aprūpes sistēmas daļa. Daudzi nemaz neapzinās, cik nozīmīgs ir šis tīkls. Jūs nodrošināt būtisku saikni visā sistēmā. Jūs esat apbrīnojami.”
Motobraukšana vienmēr ir saistīta ar zināmu risku un Ketrīna nekad nav slēpusi, ka vīra aizraušanās ar šo hobiju viņu satrauc. Jau 2015. gadā, kad pāris bija precējies četrus gadus, viņa atklāti runāja par savām bažām. Toreiz princim Džordžam bija tikai divi gadi, bet princesei Šarlotei — vien daži mēneši. Pastarītis Luiss pat vēl nebija plānos.
Vizītes laikā Dandī Ketrīna sacīja: “Viņš joprojām brauc ar motociklu. Ikreiz, kad viņš dodas izbraucienā, mani pārņem bailes. Es ļoti uztraucos. Ceru, ka spēšu atturēt Džordžu no šīs aizraušanās.”
Princis Viljams un motocikli
Princis Viljams un motocikli.
Ņemot vērā sievas bažas un atbildību par ģimeni, nākamais Lielbritānijas karalis gadu gaitā ir ievērojami samazinājis savus izbraucienus ar motociklu. 2018. gadā, apmeklējot Menas salas TT motosacīkstes, Viljams atzina: “Esmu trīs bērnu tēvs, tāpēc tagad jābūt piesardzīgākam. Man pietrūkst garo izbraucienu. Motobraukšana man vienmēr bija veids, kā būt kopā ar citiem.” Lai arī Viljams atzina, ka braucieniem ar motociklu pievēršas arvien retāk, 2018. gadā, viesojoties “Triumph Motorcycles” rūpnīcā Hinklijā, viņš nespēja atteikties no iespējas izmēģināt vienu no motocikliem.
Uzvilcis aizsargtērpu, toreiz 35 gadus vecais princis devās nelielā izbraucienā ar “Triumph Tiger 1200” spēkratu. Pēc tam viņš atzina, ka pieredze bijusi “ļoti patīkama”, lai gan “pārāk īsa”.
Motocikla vadītāja apliecību Viljams ieguva 2002. gadā, būdams 19 gadus vecs. Dažus gadus vēlāk viņš kopā ar brāli princi Hariju piedalījās labdarības motociklu braucienā Dienvidāfrikā. Abi brāļi mēroja sarežģītu bezceļu maršrutu vairāk nekā 1600 kilometru garumā un šajā pasākumā labdarībai savāca iespaidīgus 500 000 sterliņu mārciņu.
Izrādās, ka princese Ketrīna nav vienīgā karaliskās ģimenes pārstāve, kas satraucas par Viljama aizraušanos ar motocikliem. Arī viņa tēvs, karalis Čārlzs III, savulaik atzinis, ka raizējas par dēlu drošību uz ceļa. Kad Viljams un Harijs bija jaunāki, pieņemšanā Svētā Džeimsa pilī Čārlzs teicis: “Es vienmēr par viņiem uztraucos. Galvenā problēma ir tā, ka citu automašīnu vadītāji motociklistus ne vienmēr pamana. Es nepārtraukti saviem dēliem to atkārtoju.”