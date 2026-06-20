Kamēr vienkāršā tauta cieta badu: kādus produktus patiesībā patērēja padomju partijas elite
Padomju sistēmā pastāvēja nepubliska, taču stingri organizēta pārtikas pieejamības hierarhija.
Kamēr lielākā daļa iedzīvotāju gadiem stāvēja rindās un dzīvoja hroniska deficīta apstākļos, partijas augstākā vadība pārtiku saņēma pa slēgtiem apgādes kanāliem — speciālajiem sadales centriem, kas faktiski radīja paralēlu pārpilnības pasauli.
Nomenklatūras vajadzībām darbojās atsevišķas saimniecības, siltumnīcas, speciāli lauki un pārtikas uzņēmumu "slēgtie cehi". Tajos ražotā produkcija kvalitātes ziņā būtiski atšķīrās no tās, kas bija pieejama parastajos veikalos.
Gaļa, ikri, desas, sviests un dažādi delikatešu produkti nonāca speciālajos sadales centros, kamēr vienkāršajiem cilvēkiem nereti bija grūtības iegādāties pat maizi, raksta izdevums "Telegraf".
Produkti izredzētajiem
Slēgtajos cehos ražoja augstākās kvalitātes desas, gaļas izstrādājumus, konservus un citus pārtikas produktus. Ikrus piegādāja no Tālajiem Austrumiem, augļus — no Kaukāza, konjaku — no Armēnijas un pat Francijas, bet cigaretes — no ASV.
Pagājušā gadsimta 70. gados daļa partijas elites pārtikas produktus varēja pasūtīt pa tālruni. Viņiem bija pieejama teļa gaļa, piena desiņas, konfektes, ikri, Gruzijas vīns, ananasi un mandarīni. Turklāt šīs preces bieži vien maksāja mazāk nekā parastajos veikalos.
Kontrasts uz bada fona
Īpaši uzkrītoša šī sistēma bija masu bada gados. 1932. gada vasarā, kad Ukrainā jau risinājās notikumi, kas vēlāk noveda pie Holodomora, Maskavas elitārā Nama krastmalā iedzīvotāji ik mēnesi saņēma pārtikas devas ar vairākiem kilogramiem gaļas, desu, sviesta, zivju, putraimu, cukura un miltu. Tajās bija arī konservi, olas, siers, ikri un tēja. Tikmēr laukos cilvēki zaudēja pēdējos pārtikas krājumus un cīnījās par izdzīvošanu.
Piekļuves līmeņi
Arī privilēģijām bija sava iekšējā hierarhija — vissavienības, republikas, apgabala, vietējais un rajona līmenis. Jo zemāku amatu cilvēks ieņēma, jo pieticīgāks bija viņam pieejamais preču klāsts. Taču pat zemākajos nodrošinājuma līmeņos pieejamās priekšrocības krasi atšķīrās no tā, ar ko ikdienā saskārās parastie iedzīvotāji.
Deklarētā vienlīdzība un īstenība
Tādējādi, neraugoties uz oficiālajiem lozungiem par cīņu pret nevienlīdzību, PSRS izveidoja slēgtu apgādes sistēmu, kas varas elitei ļāva dzīvot relatīvā pārticībā pat laikā, kad miljoniem cilvēku nebija pieejami pat pirmās nepieciešamības pārtikas produkti.
Speciālie sadales centri, īpašās pārtikas devas un «slēgtie cehi» kļuva par padomju sistēmas dubulto standartu simboliem.