Atklāti par zilajiem matiem, suņiem un mūziku. Ko tagad dara kolorītā dziedātāja Katō?
Pēdējos gados mūzikas pasaulē retāk dzirdēts par dziedātāju Katō, īstajā vārdā Annu Zankovsku. Tāpēc daudziem radies jautājums – kur viņa pazudusi?
Kā noskaidrojis žurnāls "Kas Jauns", Katō klusībā strādājusi pie jaunas mūzikas, darbojas radio un televīzijā, kā arī māca jaunos dziedātājus. Tagad viņa pārtrauc klusumu un atgriežas ar jaunu singlu "Atdodu miegu", atklājot arī līdz šim neredzētu savas dzīves pusi.
No mūziķes līdz pedagoģei
Lai gan daudzi Katō joprojām visvairāk saista ar mūziku un skatuvi, viņas ikdiena šobrīd ir daudz plašāka. Māksliniece darbojas radio ēterā, ir viena no LTV erudīcijas raidījuma "Gudrs, vēl gudrāks" vadītājām, kā arī ikdienā strādā ar jaunajiem dziedātājiem kā vokālā pedagoģe. Katō absolvējusi Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju, iegūstot vokālās pedagoģes izglītību, lai gan bērnībā pati bijusi pārliecināta, ka nekad nekļūs par skolotāju. Tagad viņa atzīst, ka darbs ar bērniem viņu ļoti iedvesmo. “Man liekas, ka pedagogs šo darbu neizvēlas – tas izvēlas tevi,” saka māksliniece. Tieši darbs ar bērniem arī iedvesmojis veidot jauno albumu ģimenēm.
Tomēr savas personīgās dziesmas Katō audzēkņiem dziedāt neļauj. Viņa uzskata, ka līdzšinējais repertuārs nav piemērots bērnu auditorijai, lai arī publiski nereti tikusi uztverta kā jauniešu mūziķe. “Manas dziesmas nav domātas bērniem vai tīņiem. Varbūt cilvēkiem tā šķita mana tēla dēļ, piemēram, zilo matu dēļ, bet koncertos pārsvarā nāk pieauguši cilvēki,” stāsta Katō. Māksliniece uzsver, ka šobrīd sevi redz vairākās lomās vienlaikus – gan uz skatuves, gan radio un televīzijā.
Mierā ar sevi
Pēdējos gados Katō mainījusies ne tikai profesionāli, bet arī kā cilvēks. Kādreiz viņa tika pamanīta ar spilgtu tēlu un krāsainiem matiem – ziliem, rozā, blondiem. Tagad māksliniece atgriezusies pie savas dabiskās matu krāsas. “Iespējams, es vienkārši nonācu mierā ar sevi,” saka Katō. “Es ticu – ja darīšu to, kas man no sirds patīk, tad vienmēr atradīšu savus klausītājus,” viņa saka. Māksliniece arī neslēpj, lai gan ārēji šķiet mierīga, viņa ir ļoti emocionāls cilvēks, tikai emocijas reti izrāda publiski. Arī privāto dzīvi Katō izvēlas sargāt no apkārtējo uzmanības. “Tie, kas zina, tie zina,” viņa īsi komentē savas attiecības. Katō atzīst, ka pēdējos gados daudz mācījusies paļauties uz dzīves ritējumu un saprast, ka katrai lietai ir savs laiks. Tieši tā viņa raugās arī uz savu solo karjeru – ilgus gadus būdama fona vokāliste, viņa agrāk ar laiku sajutusi, ka ir gatava pati stāvēt skatuves priekšplānā. “Ja kaut kas neatnāk tagad, iespējams, tu tam vēl neesi gatavs,” saka māksliniece.
Katō ģimenē tagad ir divi suņi
Līdzās intensīvajai darba ikdienai un radošajiem projektiem Katō prieku sagādā arī pavisam ikdienišķas lietas. Dziedātājas mājās nesen pievienojies jauns ģimenes loceklis – suns vārdā Koda, kurš ir viņas Jorkšīras terjera Hosē mazdēls. Tagad mākslinieces mājās dzīvo jau divi suņi, un, kā pati smejoties atzīst, ikdiena kļuvusi vēl dzīvīgāka. Lai arī sarunā viņa plašāk neiedziļinās mājdzīvnieku raksturos, var just, ka abi suņi ieņem īpašu vietu viņas dzīvē. Mākslinieces laiks paiet starp radio ēteriem, televīzijas filmēšanām, darbu ar audzēkņiem un mūzikas radīšanu, tāpēc mājas vide un laiks ar tuvākajiem kļūst arvien svarīgāks.
Jauna dziesma un albums ģimenēm
Maijā klausītājus sasniedza Katō jaunā dziesma "Atdodu miegu". Dziesmas nosaukums radies no vienkāršas, bet ļoti personīgas sajūtas. Katō atzīst, ka miegs viņai ir ārkārtīgi svarīgs, tāpēc doma par “miega atdošanu” simbolizē kaut ko patiesi nozīmīgu. “Ja tu kāda cilvēka dēļ esi gatavs atdot miegu, tas nozīmē, ka šis cilvēks tev ir ļoti nozīmīgs.”
Paralēli jaunajam singlam Katō jau ilgāku laiku strādā arī pie īpaša projekta – albuma ģimenēm "Ceļoja laikā". Albumā ir desmit dziesmas un izmantoti pašas mākslinieces bērnības kasešu ieraksti. “Man bērnībā ļoti patika ierakstīt kasetes – es dziedāju, stāstīju pasakas, runāju visādas lietas. Daļu no tā esmu izmantojusi arī albumā.”