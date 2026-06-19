"Maša un Lācis" atgriežas platformā "Netflix" ar jaunām sērijām. Kāpēc Krievijā radītais seriāls nav aizliegts?
Populārais bērnu animācijas seriāls "Maša un Lācis" drīzumā atgriezīsies pie skatītājiem ar jaunām sērijām. Maša metīsies jaunos piedzīvojumos, jo sāks apmeklēt bērnudārzu, un tas sola daudz negaidītu un komisku situāciju.
Labas ziņas multfilmas cienītājiem – straumēšanas platforma “Netflix” pagarinājusi sadarbību ar seriāla veidotājiem un drīzumā piedāvās astoto un devīto sezonu. Skatītājiem arī turpmāk būs pieejamas iepriekšējās sezonas un ar seriālu saistītie blakusprojekti. Jaunais līgums aptvers vairāk nekā 100 valstis, ļaujot seriālam sasniegt vēl plašāku auditoriju visā pasaulē.
Animācijas seriālu radījusi studija “Animaccord”, bet ideja galvenajiem varoņiem smelta krievu tautas pasakā. Stāsta centrā ir enerģiskā Maša un viņas uzticamais draugs Lācis, kurš nepārtraukti cenšas glābt meiteni no dažādām ķibelēm. Gadu gaitā projekts kļuvis par vienu no skatītākajiem bērnu animācijas seriāliem pasaulē.
Kāpēc seriālu neskar sankcijas?
Pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā daudziem radās jautājums, kāpēc pasaules straumēšanas platformas joprojām demonstrē “Mašu un Lāci”, lai gan seriāls radīts Krievijā. Atbilde slēpjas projekta starptautiskajā struktūrā. Pēdējos gados uzņēmums “Animaccord” pakāpeniski pārcēlis savu darbību uz Kipru, bet 2025. gada jūnijā pilnībā slēdzis biroju Maskavā, koncentrējot projekta pārvaldību Eiropas Savienībā reģistrētā uzņēmumā.
Turklāt seriāls tiek uzskatīts par politiski neitrālu bērnu izklaides saturu. Atšķirībā no valsts medijiem vai propagandas kanāliem, bērnu animācija nav iekļauta Rietumu sankciju paketēs. Savu lomu spēlē arī komerciālie apsvērumi – “Maša un Lācis” joprojām ir viena no pasaulē pieprasītākajām pirmsskolas vecuma bērnu franšīzēm.
Paradokss – kritiku seriāls saņēmis arī pašā Krievijā
Interesanti, ka pārmetumi “Mašai un Lācim” nav izskanējuši tikai ārpus Krievijas. Daļa Krievijas sabiedrības un konservatīvo komentētāju gadiem ilgi kritizējuši seriālu, uzskatot, ka Maša bērniem rāda sliktu piemēru.
Kritiķi norādījuši, ka meitene ir pārāk nepaklausīga, impulsīva un bieži ignorē pieaugušo noteikumus. Maskavas Valsts universitātes psiholoģijas profesore Lidija Matvejeva savulaik pat apgalvoja, ka seriāls neatbilst tradicionālajiem priekšstatiem par ģimenes modeli un autoritātēm. Savukārt citi viņas zemes eksperti aizstāvējuši multfilmu, uzsverot, ka Maša mācās no savām kļūdām un seriāls veicina bērnu patstāvīgu domāšanu.
Diskusijas nav rimušas arī pēdējos gados. Krievijā izskanējuši aicinājumi ierobežot seriāla demonstrēšanu, jo, pēc kritiķu domām, tas neatbilst tā dēvētajām “tradicionālajām vērtībām”.
Kur šodien atrodas seriāla autors?
Seriāla idejas autors Oļegs Kuzovkovs iedvesmu Mašas tēlam guvis vēl 90. gados, kad pludmalē novērojis neparasti enerģisku meitenīti, kura bez kautrēšanās varējusi pieiet klāt pilnīgi svešam cilvēkam uzspēlēt ar viņu šahu vai paņemt viņa pleznas un doties peldēties. Pēc dažām dienām atpūtnieki no viņas jau sākuši izvairīties – mazā bijusi pārāk enerģiska un uzmācīga. Vēlāk tieši šī meitenīte kļuva par iedvesmas avotu vienai no pasaulē iemīļotākajām animācijas varonēm.
Arī šobrīd Kuzovkova saikne ar Krieviju nav pilnībā pārtrūkusi. Pēc licences līguma beigām ar "Animaccord" viņš izveidojis jaunu studiju "Studio MiM", kurai ir biroji gan Losandželosā, gan Maskavā. Tieši šajā studijā pašlaik top darbs pie pirmās pilnmetrāžas filmas par Mašu un Lāci.
Vienlaikus publiski nav zināms, ka Kuzovkovs būtu pievienojies Krievijas kultūras darbinieku atklātajām vēstulēm pret karu Ukrainā. Atšķirībā no vairākiem citiem Krievijas māksliniekiem un kultūras nozares pārstāvjiem, viņš nav publiski paudis skaidru politisku nostāju ne par, ne pret Kremļa īstenoto karu.
Tādējādi “Maša un Lācis” šobrīd atrodas savdabīgā situācijā – seriāls dzimis Krievijā, taču tā bizness lielā mērā pārcelts uz Eiropas Savienību. Kamēr pasaules bērni turpina skatīties Mašas nedarbus un Lāča pacietīgos centienus tos labot, diskusijas par seriāla izcelsmi un saikni ar Krieviju, visticamāk, vēl ilgi nerims.