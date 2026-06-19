Ieskats Artūra Dīča izrādē "Tūrists"
2026. gada 23. maijā Čehova teātra arkādē pirmizrādi piedzīvoja Artūra Dīča izrāde "Tūrists".
Ceļš pie sevis caur Kijivu. Aktiera Artūra Dīča brauciens uz Ukrainu sakrita ar krīzi personīgajā dzīvē
Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī pirmizrādi piedzīvojusi Artūra Dīča izrāde "Tūrists". Tas ir ļoti personisks stāsts par latvieša braucienu uz Ukrainu kara ceturtajā gadā.
Artūrs Dīcis šajā izrādē ir gan dramaturgs, gan režisors, gan aktieris. Bet viņa skatuves partnere ir Anastasija Ļovina - ukraiņu aktrise, kura pēc kara sākuma tika uzņemta Čehova teātra trupā.
Jau pašā izrādes nosaukumā "Tūrists" slēpjas ironija. Kurš gan mūsdienās brauc uz Ukrainu kā tūrists? Tikai trakais! Ja dodas uz kara plosītu valsti, tad noteikti ar kādu mērķi. Un Artūrs turp devās pēc iedvesmas. “Man mērķis bija meklēt materiālu izrādei. Čehova teātrī strādā vairāki cilvēki no Ukrainas. Kad viņi uzzināja par manu ieceri, padalījās ar savu draugu kontaktiem Kijivā. Tad es, būdams tur uz vietas, tikos ar dažādiem cilvēkiem. Es nezināju, ko tieši tur meklēju. Ir daudz dokumentālo filmu, reportāžu, stāstu. Tik daudz kas jau ir izstāstīts. Bet manu pieredzi varu izstāstīt tikai es, un tādēļ tapa izrāde "Tūrists",” saka Dīcis.
“Mani pārsteidza tas, cik ļoti man tur patika”
Nokļūt Ukrainā bijis viegli. “Tur nevajag vīzu. Sēdos mašīnā un braucu. Vajag tikai mašīnai apdrošināšanu iegādāties. Var braukt arī ar autobusu, tad tikai pasi iemet kabatā un aiziet. Es pat biju pārsteigts, cik daudz reisu dienā no Rīgas kursē uz Kijivu.”
Ukrainas galvaspilsēta uz Artūru atstāja ļoti spilgtu iespaidu. Neraugoties uz karu, tur dzīve kūsā – strādā teātri, cilvēki sēž restorānos, iet uz klubiem. Artūram izdevās aprunāties ar ļoti daudziem cilvēkiem. Viņš pat apmeklēja vietējo frizētavu: gribēja radikāli mainīt imidžu un nogriezt matus pavisam īsus, taču toreiz nesaņēmās – to viņš izdarīja vēlāk, jau Rīgā. “Kijivā mani pārsteidza tas, cik ļoti man tur patika. Tas, cik ļoti visa dzīve tur turpinās. Jā, pusnaktī iestājas komandantstunda, bet līdz tam viss notiek,” zina stāstīt aktieris.
Visvairāk viņu pārsteidza cilvēki. “Es domāju, ka ukraiņi pirms kara un tagad ir pavisam citādāki cilvēki. Visi, ko satiku, bija ļoti laipni, labprāt runāja. Sarunu gaitā fokusējās uz pozitīvo, nevis negatīvo.”
Problēmas jau neatceļas
Izrādē Artūrs daudz stāsta par savu dzīvi. Dažreiz atklāti (piemēram, par to, ka viņā ir 25 procenti krievu asiņu, bet nekā krieviska viņā nav), dažreiz alegoriskā formā – par to, kā pilnīgi nepazīstams cilvēks pēkšņi kļūst tev tuvs un otrādi – tuvs cilvēks, ar kuru esi nodzīvojis daudzus gadus, pēkšņi pārvēršas svešiniekā…
Viesi apmeklē Artūra Dīča izrādi "Tūrists" Čehova teātrī
2026. gada 23. maijā Čehova teātra arkādē pirmizrādi piedzīvoja Artūra Dīča izrāde "Tūrists".
Dīcis atzīst, ka brauciens uz Kijivu sakritis ar krīzi personīgajā dzīvē. “Kaut kādā dīvainā veidā esamība tur, Ukrainā, manu personiskās dzīves krīzi izdzēsa uz to brīdi. Tāda sajūta, it kā tās nav. Satiekoties ar dzīvespriecīgiem cilvēkiem, kuri, par spīti karam, spēj saglabāt optimismu, arī man bija sajūta, ka es vispār nedrīkstu ne par ko sūdzēties. Lai gan es jau saprotu, ka manas problēmas neatceļas – kad atbraukšu mājās, tās atkal būs.”
Jā, krīze pati no sevis nepazuda – Kijivas eiforija ātri pārgāja, un personīgās problēmas kļuva vēl asākas. Šajā pavasarī Dīcis izšķīrās no sievas, ar kuru viņu saistīja 12 laulības gadi un divi bērni.
Kijivā Dīcis ļoti asi sajuta dzīves garšu. Viņš saprata, ka jādzīvo daudz aktīvāk un spilgtāk, jo neviens nezina, kura diena mums var izrādīties pēdējā.
“Šis brauciens jau ir tikai maza daļa no manas dzīves, un, kādu ķēdīti tas aizsāka, to es nezinu. Ceru, ka labu, jo man vispār ir plāns nodzīvot laimīgu dzīvi.”
Meklēt labo
Ukrainas traģēdijas kontekstā mūsu mazās vietējās traģēdijas var šķist nieks. “Bet vai tad tas atceļ manas problēmas? Nē. Un ir secinājums: jo mazākas problēmas tev ir, jo vairāk tu fokusējies uz problēmām. Jo lielākas, jo vairāk meklē labo. Tad es sapratu, ka tas ir tikai izvēles jautājums. Tu vari izvēlēties skatīties uz labo. Un tad nākamais solis – sākt to vairot. Tas arī viss, kas ir jādara.” Artūrs uzskata, ka mēs Latvijā pārāk fokusējamies uz negatīvo. “Latgalē ielido daži droni, un visi to kurina un kurina, un kurina. Es ieteiktu, ziniet, kādu akciju? Braukt atpūsties uz Latgali! Atbalstīt Latgales viesu namus, kafejnīcas, vietējos cilvēkus.”
Ne speķi, ne gorilku, ne višivanku – nevienu no šiem šabloniskajiem Ukrainas suvenīriem – Dīcis no Kijivas neatveda. Galvenais viņa guvums bija iespaidi. Vēl Kijivā viņš nopirka grāmatu par nolaupītiem Āfrikas bērniem. Iespējams, viņam jau briest jauna ideja…