No dzīvības uzturēšanas iekārtām atslēgts "Krusttēvs 3" un "Suga" aktieris Entonijs Gvidera
Pagājušajā nedēļā miris amerikāņu aktieris Entonijs Gvidera, kurš bija pazīstams ar lomu kinoklasikas triloģijas “Krusttēvs” pēdējā filmā. 65 gadus vecais aktieris pēdējās nedēļas atradās uz nāves sliekšņa.
Viņa atraitne pastāstīja izdevumam TMZ, ka 11. maijā viņam mājās pēkšņi apstājās sirds. Aktieri steidzami nogādāja slimnīcā, kur trīs nedēļas viņš bija pieslēgts pie dzīvības uzturēšanas iekārtām. Tā kā cietušā stāvoklis tika uzskatīts par bezcerīgu, ārsti atslēdza iekārtas, ievērojot aktiera iepriekš pausto gribu, lai šādā situācijā viņš nepaliktu par “dārzeni” un viņam ļautu dabīgā veidā nomirt savās mājās.
Entonijs Gvidera nomira 6. jūnijā, bet atraitne paziņoja, ka ārstiem joprojām nav izdevies noskaidrot, kāpēc viņa sirds pēkšņi apstājās.
Gvideras karjera sākās 1990. gadā ar apsarga Entonija lomu “Krusttēvā 3” (The Godfather Part III). Pati filma gan neguva tik fantastisku piekrišanu un atzinību kā triloģijas pirmās divas daļas, un tā arī neieguva nevienu ASV Kinoakadēmijas Oskara balvu, par spīti septiņām nominācijām, kā arī vienīgā no triloģijas daļām nav iekļauta saglabāšanai ASV Nacionālajā filmu reģistrā.
Viņa turpmāko lomu klāstā ir dalība 1995. gada zinātniskās fantastikas šausmu filmā “Suga” (Species), par ko ar Natašu Henstridžu viņš saņēma MTV filmu balvu kategorijā “Labākais skūpsts”. Viņš piedalījies arī tādās filmās kā “Klints” (The Rock), “Pastnieks” (The Postman) un “Armagedons” (Armageddon), kā arī vairākos televīzijas seriālos, tostarp “Renegāts” (Renegade) un “Pludmales patruļa” (Baywatch). Pēc 2005. gada viņš pameta Holivudas karjeru.