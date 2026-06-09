Pēc gandrīz trīs gadiem kopā izšķīrušies Ariana Grande un Ītans Sleiters
Pēc trīs gadu kopābūšanas izjukušas dziedātājas un aktrises Arianas Grandes attiecības ar aktieri Ītanu Sleiteru.
Kāds avots izdevumam “People” norādījis, ka filmas “Ļaunā” (Wicked) kolēģi pārtraukuši attiecības pēc gandrīz trīs gadu kopābūšanas.
“Tas notika draudzīgi — viņi tam veltīja daudz laika un rūpīgi visu pārdomāja, līdz nolēma iet katrs savu ceļu,” sacīja avots. “Viņi joprojām ir draugi un viens otru ļoti atbalsta. Patiesībā viņi klusi izšķīrušies jau pirms vairākiem mēnešiem.”
Avots piebilda, ka 32 gadus vecajai Grandei “klājas lieliski” un viņa šobrīd koncentrējas uz savu “Eternal Sunshine” koncertturneju, kas sākās 6. jūnijā, kā arī gaidāmo albuma “Petal” iznākšanu 31. jūlijā.
Dziedātāja un 34 gadus vecais Sleiters pirmo reizi tika saistīti 2023. gada jūlijā pēc iepazīšanās filmas “Ļaunā” uzņemšanas laukumā. Grande filmā atveido Glindu, bet Sleiters — Boku. Zīmīgi, ka tolaik abi vēl bija precējušies: Grande ar nekustamo īpašumu aģentu Daltonu Gomesu, bet Sleiters — ar savu vidusskolas laika mīlestību Liliju Džeju, ar kuru viņam ir kopīgs dēls.
Attiecības viņi oficiāli apstiprināja “Instagram” 2024. gada novembrī, un pēdējā pusotra gada laikā abi kopā parādījās vairākos “Ļaunā” un “Ļaunā: Otrā daļa” reklāmas pasākumos.
Novembrī Sleiters Grandes sniegumu “Ļaunā” turpinājumā raksturoja kā “ārpus šīs pasaules”.
Savukārt martā Grande publiski atbalstīja Sleiteru viņa ārpusbrodvejas izrādes “Marcel on the Train” noslēdzošajā izrādē. Viņš šo darbu bija līdzautors un tajā arī spēlēja.
Kāds avots novembrī atklāja, ka abi “cenšas panākt, lai attiecības izdotos”, neraugoties uz saspringtajiem grafikiem.
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