FOTO: bijušais princis Endrū pamanīts ar zilumu, kas sedz gandrīz pusi viņa sejas
Bijušais princis Endrū atkal nonācis uzmanības centrā pēc jaunu fotogrāfiju publiskošanas, kurās viņš redzams netālu no savām mājām Sandringemas īpašumā ar tumšu plankumu uz sejas.
Bijušais Jorkas hercogs atradās pie automašīnas stūres netālu no savas “Marsh Farm” rezidences, kad fotogrāfi iemūžināja purpursarkanu nospiedumu, kas stiepās no viņa labā deniņa līdz vaigam.
Bijušajam Jorkas hercogam pietuvināts avots britu izdevumam “Daily Mail” gan apgalvoja, ka pamanāmais zilums nav “iemesls bažām” un ka “nekādas drāmas” neesot bijušas.
“Mums norādīts, ka nav pamata satraukumam vai vajadzībai sacelt lielu ažiotāžu,” sacīja britu raidījumu vadītāja un fotogrāfe Helena Čārda. “Tomēr mēles, protams, trinas.”
Britu karaliskās ģimenes eksperte Hilarija Fordviča savukārt sacīja: “Mēs skaidri redzam šausmīgu, milzīgu zilumu,” viņa sacīja. “Tas tika pasniegts kā kaut kas medicīniski ikdienišķs, taču, raugoties uz šo zilumu, tam ir grūti noticēt. Diemžēl šāda izvairīšanās no skaidrojuma neveicina sabiedrības uzticēšanos. Ja tas bija medicīniskas procedūras dēļ, vienkārši pasakiet, kas tā bija par procedūru.”
Nav skaidrs, kad vai kā Endrū guvis šo zilumu. Endrū sabiedrībā redzēts reti kopš drošības incidenta īpašumā pagājušajā mēnesī.
Saskaņā ar Norfolkas policijas sniegto informāciju, likumsargi reaģēja pēc ziņojumiem, ka “kāds vīrietis ciematā uzvedas iebiedējoši”, un vēlāk aizturēja viņu aizdomās par sabiedriskās kārtības pārkāpumu un aizliegtu ieroci. Tiek vēstīts, ka vīrietis tiek apsūdzēts, ka, valkājot masku, piegājis pie Endrū Mauntbatena-Vindzora un kliedzis uz bijušo princi, kad viņš pastaigājās ar suņiem netālu no savām mājām.
Autors Endrū Lounijs savā grāmatā “Entitled” iepriekš rakstīja, ka Endrū veselība “nav laba, ko ietekmējis nesenais stress, liekot viņam izskatīties daudz vecākam par savu patieso vecumu”.
“Informācija, ko saņemu no viņam pietuvinātiem cilvēkiem, liecina, ka viņš nedomā, ka viņam tiks izvirzītas apsūdzības [pēc aizturēšanas februārī],” sacīja Lounijs, bijušo princi raksturojot kā narcisu.
“Viņš patiesībā ir diezgan pašpārliecināts,” apgalvoja Lounijs. “Viņu daudz vairāk interesē diezgan nenozīmīgi jautājumi, piemēram, kur viņš varēs novietot savu automašīnu un vai varēs doties izjādēs. Nešķiet, ka viņš būtu aptvēris situācijas nopietnību, kurā atrodas.”
Piektdien Apvienotās Karalistes publisko izdevumu uzraugs — Nacionālais audita birojs — publicēja ziņojumu, kurā norādīts, ka Endrū guvis ienākumus, izīrējot tālāk trīs kotedžas īpašumā, kur viņš vairāk nekā divas desmitgades dzīvoja bez īres maksas.
Ziņojumā netika atklāts, cik lielus ienākumus Endrū guvis.
Pārbaude tika veikta pēc likumdevēju pieprasījuma pēc tam, kad karalis Endrū atņēma karaliskos titulus saistībā ar jaunām atklāsmēm par viņa draudzību ar nelaiķi, par dzimumnoziegumiem notiesāto Džefriju Epstīnu.
Februārī Endrū tika aizturēts aizdomās par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu valsts amatā un vēlāk atbrīvots, izmeklēšanai turpinoties. Viņš noliedz pārkāpumus, un apsūdzības viņam nav izvirzītas. Viņš kategoriski noliedz jebkādu vainu.