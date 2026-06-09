Mārtiņš Kanters
Mūzika
Šodien 10:12
Raimonds Pauls kodolīgi izsakās par Kantera jauno singlu: “Prieks, ka nav sabojāta melodija"
Dziedātājs, dziesmu autors un radio personība Mārtiņš Kanters izdevis jaunu singlu - Raimonda Paula un Imanta Ziedoņa dziesmas "Tāpēc jau, ka nevar zināt kāpēc" country versiju. Par jaunās versijas skanējumu lakoniski izteicies arī pats Maestro.
Dziesma Kantera repertuārā ir jau vairāk nekā desmit gadus - taču tieši tagad radās vēlme tai piešķirt jaunu skanējumu. "Šī dziesma pie manis ir atgriezusies vairākkārt. Tā ir filozofiska, tā ir skaista un mīlestības vēstījums tajā ir tik tēlains, ka vārdi paši uzbur ainu," stāsta Kanters. "Country stils šeit lieliski iederas"
Maestro Raimonds Pauls izdzirdot jauno dziesmu versiju bijis ļoti lakonisks bilstot “Prieks, ka nav sabojāta melodija. Skan ļoti labi.” Dziesmas studijas producents ir Jānis Čubars un dziesmas aranžējumu veidots kopā ar Mārtiņu pašu, savukārt stīlģitāru ieskaņojis Kristaps Rullis.