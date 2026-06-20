Pazīstamais sporta fotogrāfs Juris Bērziņš-Soms pēc kājas amputācijas tiek pie lomas Kannās godalgotā filmā
Kannu kinofestivāla "Grand Prix" šogad ieguva emigrācijā dzīvojošā krievu režisora Andreja Zvjaginceva pretkara filma "Mīnotaurs", kas uzņemta Rīgā. Tajā lomu atveidoja arī Latvijā pazīstamais sporta fotogrāfs Juris Bērziņš-Soms, kurš pirms diviem gadiem tika nostādīts kādas skaudras izvēles priekšā.
"Es jau kādu laiku atrados aktieru datu bāzēs un iepriekš biju piedalījies vēl divās filmās,” žurnālam "Kas Jauns" atklāj Bērziņš-Soms. “Bet šoreiz par labu nospēlēja tas, ka man tā viena kāja nebija… Man bija jāataino karavīrs, kurš Ukrainā zaudējis kāju un tagad atgriezies dzimtenē ar ordeni pie krūtīm – par dalību tā sauktajā “speciālajā militārajā operācijā”.
Režisoru Zvjagincevu fotogrāfs raksturo kā augstu profesionāli. “Viņš burtiski dažās minūtēs smalki paskaidroja, kas no katra tiek sagaidīts, – tā, ka pašam vispār ne par ko nevajadzēja domāt. Man bija jābūt skumjam par kājas zaudēšanu, atvieglotam par atgriešanos no kara un it kā lepnam par to ordeni… Protams, jocīgi, ka bija jāspēlē krievu okupants. Bet nu kādam jau arī Hitlers filmās ir jātēlo,” viņš nosmejas.
Filma uzņemta Rīgā, tomēr Bērziņš-Soms uzskata, ka skatītājiem tajā būs grūti atpazīt pilsētu. Filmēšanas vajadzībām vide tika rūpīgi pārveidota – stāsta darbība norisinās rudenī, lai gan filmēšana notika vasarā, turklāt ar butaforijām tika mainīts pat ēku ārējais izskats.
Pēc kājas amputācijas pārdeva visus savus fotoaparātus
Runājot par smago notikumu, kas viņam pavēra ceļu uz filmu, Bērziņš-Soms norāda, ka jūlijā būs pagājuši divi gadi kopš kājas amputācijas. “Atminos, ka pēc operācijas tiku uznests līdz savai istabai otrajā stāvā. Un pirmajās dienās pa trepēm pārvietojos, slīdot uz dibena, pakāpienu pēc pakāpiena…”
“Tajā laikā šķita, ka mana līdzšinējā dzīve ir noslēgusies. Es pārdevu visu savu profesionālo tehniku, jo man likās, ka nekad vairs ar fotografēšanu nenodarbošos. Manas rūpes tobrīd grozījās ap to, kā es no istabas izkļūšu ārā līdz sētai,” atminas fotogrāfs.
Neviens īsti nezināja, kas notika
Jāpiemin, ka viņa veselības likstu pirmsākumi meklējami krietni senāk – 1991. gada 10. novembrī, kad Bērziņš-Soms cieta smagā avārijā uz Ventspils šosejas. “Mani atrada ceļa malā pie pilnībā sadragātas automašīnas. Citu auto tuvumā nebija, nebija arī bremzēšanas pēdu. Ne biju dzēris, ne mani māca nogurums. Braucu mājās pēc ciemošanās pie mammas.”
Pēc avārijas fotogrāfs ieslīga komā, un viņa smagi traumētā gūžas locītava tika aizstāta ar implantu. Taču pārciestās nelaimes viņu neatstāja. Gadu gaitā implantu nācās nomainīt, un pirms pāris gadiem ārsti konstatēja, ka sākusies smaga infekcija. “Situācija bija katastrofāla. Ārsts pusotru gadu centās izārstēt infekciju ar zālēm, pārlika man gūžu četras reizes, tomēr rādītāji neuzlabojās. Un tad es tiku nostādīts fakta priekšā – vai nu es atdodu galus ar savu kāju, kas īsti vairs nebija lietojama, vai veicu amputāciju. Tā kā man nebija citu variantu, morālus pārmetumus pēc operācijas neizjutu. Domāju, ka cilvēkiem, kas kādu locekli zaudē avārijā vai nelaimes gadījumā, sajūtas noteikti ir citādas.”
Galvenais ir nezaudēt cerību
Bērziņš-Soms norāda, ka pāris nedēļu pēc operācijas viņa ķermenis jaunajai realitātei sāka pielāgoties – viņš iemācījās pārvietoties ar kruķiem un no skapja izvilka arī vecu fotoaparātu, ko vēl nebija paspējis pārdot. “Bet tagad jau braucu uz sacensībām gan Latvijā, gan Viļņā un Tallinā!”
“Man ir maza mašīnīte ar automātu, turklāt valsts man iedeva elektriskos ratiņus. To cena ir nenormāla – ap 8 tūkstošiem eiro –, bet es tos saņēmu par velti. Tā ka šobrīd varu dzīvot pilnvērtīgu dzīvi,” fotogrāfs ir optimistiski noskaņots. “Manuprāt, tiklīdz nolaid galvu un domā, ka dzīve ir beigusies, tā arī ir, un tu vari visu dienu bezmērķīgi nosēdēt pie datora ekrāna. Tomēr tu vari arī sekot saviem sapņiem, un man vēlme fotografēt bija ļoti stipra.”