Raimonda Paula mazmeita Monika atpūšas uz jahtas ar Šleseriem. FOTO
Rīgas domes deputāts un uzņēmējs Edvards Šlesers un komponista Raimonda Paula jaunākā mazmeita kinoproducente Monika Ivonne Pedersena nesen ballējās uz jahtas, kas kopā ar citu turīgu ļaužu jahtām bija pietauvota Rīgas stilīgajā atpūtas un izklaides vietā "ExPorto", kur norisinājās grandiozs šovs uz ūdens.
Kā zina vēstīt žurnāls "Kas Jauns", pasākuma norises vietā Monika Pedersena ieradās viena, bet viņu uz jahtas jau gaidīja sens draugs, politiķis un uzņēmējs Edvards Šlesers. Vērienīgajā "ExPorto" šovā Edvards un Monika vēroja gaismu šovu, uguns specefektus un salūtu, kā arī noklausījās Latvijā iemīļotu skatuves mākslinieku trīs cēlienu muzikālu stāstu, kas izskanēja virs Daugavas. Jau vēlāk, kad satumsa, ballētājiem uz jahtas pievienojās arī Edvarda vecāki – miljonārs un politiķis Ainārs Šlesers ar sievu Inesi Šleseri.
"Kas Jauns" raksta, ka Edvardu un Moniku jau vairāku gadus saista draudzīgas attiecības. 2017. gadā Jūrmalā Dzintaru koncertzālē notiekošo Laimas Vaikules festivāla noslēguma koncertu Edvards apmeklēja kopā ar Moniku, kura pēc Holivudā pavadītā pirmā mācību gada bija izaugusi par žilbinošu dāmu. Pēc koncerta abi jaunieši toreiz turpināja vakaru Lielupes restorānā "36. līnija", kur Vaikule bija sarīkojusi balli par godu festivāla noslēgumam. Maestro mazmeitu Moniku Edvards Šlesers nosēdināja sev līdzās pie tēva Aināra Šlesera galdiņa. Pedersena un Šlesers visu nakti bija nešķirami. Abi gan izdejojās skatuves priekšā, kad svinību viesus ar privātu koncertu priecēja Intars Busulis ar grupu, gan pavadīja laiku atstatus no pārējiem pie bāra, nododoties aizrautīgām sarunām. Šlesers juniors džentlmeniski dāmai iegādājās šampanieti. Topošā kinorežisore Monika 2017. gada vasaras brīvlaiku pavadīja Latvijā un ļāvās jaunā uzņēmēja Edvarda uzmanības apliecinājumiem.
Gan Monika Pedersena, gan Edvards Šlesers tobrīd pārstāvēja to Latvijas zelta jaunatnes daļu, kas izglītību iegūst ārzemēs. Paula mazmeita 2016. gadā pabeidza Romas Amerikas universitāti Itālijā, kur apguva filmu un digitālo mediju programmu, kā arī nodarbojās ar fotografēšanu, bet vēlāk sāka studēt profesionālo kinorežiju Kalifornijas Universitātē. Arī Edvards Šlesers skolojies ārpus dzimtenes. Viņš pabeidzis prestižo Karalisko koledžu Londonā un studijas turpināja Londonas Universitātē, kur apguva finanšu vadību. Līdztekus tam Šlesers jaunākais jau šajā laikā arī praktiski darbojās biznesā kā sava tēva kompanjons.
Pēc tam Edvardam izveidojās romantiskas attiecības ar cilvēktiesību aktīvisti Beatu Joniti. Beata ir biedrības "Centrs Marta" interešu aizstāvības vadītāja, latviešu modes zīmola "Nóló" radītājas Viktorijas Jonienes meita. Edvards un Beata pirmo reizi izgāja sabiedrībā 2021. gada vasarā, kad abi apmeklēja 2022. gada ziemas olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīru, taču viņu attiecības bija sākušās jau vairākus mēnešus pirms šā pasākuma apmeklējuma. Tāpat arī medijos izskanēja runas, ka jaunā pāra ģimenes savā starpā ir sadraudzējušās. Tomēr 2025. gada sākumā kļuva zināms, ka Beata un Edvards jau kādu laiku nav kopā un ir pašķīrušies.
Arī Monikai aiz muguras ir attiecību pieredze. "Kas Jauns" jau rakstīja, ka 2020. gada vasarā armēņu izcelsmes Holivudas scenārists Maikls Alojans Losandželosā bildināja Moniku. Viņa teica jāvārdu un soctīklos parādīja saderināšanās gredzenu. Monika bija atklājusi, ka kāzas vēlētos svinēt Latvijā, ievērojot gan latviešu, gan armēņu precību tradīcijas, tomēr līdz tam viņa ar Maiklu tā arī nenonāca, jo izšķīrās. Pēc attiecību izjukšanas Monika Pedersena jeb Ivonne, kas ir viņas otrais vārds un tiek lietots arī kā uzvārds, atgriezās uz dzīvi Latvijā, kur gan profesionāli liek lietā Amerikā gūtās zināšanas kino, gan kopā ar māsu Annamariju un mammu Aneti ikdienā atbalsta un ir līdzās vectētiņam komponistam Raimondam Paulam.
Jautāts, kā radusies un attīstījusies vairāku gadu draudzība ar Moniku Pedersenu, Edvards Šlesers sarunā ar "Kas Jauns" bija lakonisks: “Savu privāto dzīvi nevēlos komentēt!”
Edvards Šlesers un Raimonda Paula mazmeita Monika Ivonne Pedersena
Rīgas domes deputāts un uzņēmējs Edvards Šlesers un komponista Raimonda Paula jaunākā mazmeita kinoproducente Monika Ivonne Pedersena 2026. gada maijā ...