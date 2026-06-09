Adriana Miglāne pēc smagas depresijas un alkohola problēmām atgriežas dzīvē
"Kad redzēju mammas asaras, sapratu - man jāmeklē palīdzība," saka dziedātāja Adriana Miglāne, kas pēc smagas depresijas un alkohola problēmām nu atkal cenšas atgriezties dzīvē.
Pēc rehabilitācijas, depresijas, skaļām attiecību beigām un sabiedrības nosodījuma dziedātāja Adriana Miglāne pirmo reizi tik atklāti runā par notikumiem, kas viņu noveda līdz brīdim, kad bija jāmeklē profesionāla palīdzība. Žurnālam “Kas Jauns” Miglāne neslēpj – bijušas dienas, kad šķitis, ka bez viņas citiem būtu vieglāk.
Kad pēc vairāku mēnešu emocionālas spriedzes, depresijas un alkohola lietošanas Adrianas organisms vienkārši padevās, līdzējusi tuva cilvēka klātbūtne. "Tieši mammas acis mani apturēja. Tad aptvēru, ka man ir jāmeklē palīdzība,” stāsta Adriana. Viņa nonāca "Ģintermuižā" - vietā, kur ir iespēja uzlabot garīgo veselību un risināt atkarības problēmas. Astoņas dienas viņa pavadīja ārstniecības iestādē, bet pēc tam devās uz mēnesi ilgu rehabilitāciju Minesotas programmā – starptautiski atzītā atkarību ārstēšanas programmā, kuras pamatā ir 12 soļu metode, psihoterapija un darbs ar sevi. Adriana neslēpj, ka tieši šis rehabilitācijas posms būtiski mainījis viņas dzīvi. Šobrīd dziedātāja turpina ārstēšanos un lieto medikamentus. “Esmu ļoti pateicīga saviem ārstiem. Man ir labi piemeklēti medikamenti. Man nav ne dulla galva, ne miegainība. Jūtos ideāli, ir daudz enerģijas un ass prāts,” saka Adriana.
Pašlaik Adriana dzīvo Bauskā kopā ar mammu Tatjanu un omīti Janu. Dziedātāja regulāri apmeklē psihologu, lieto ārstu izrakstītos medikamentus. Brīvajā laikā viņa palīdz mammai dārzā, zīmē un pamazām atgriežas pie radošajām nodarbēm. Īpaša nozīme vienmēr bijusi mūzikai. Sāpīgs izrādījās arī stāsts par klavierēm, kuras savulaik viņai iegādājās bijušais dzīvesbiedrs Oļegs. Pēc attiecību izjukšanas instruments palika pie viņa. “Viņš ļoti labi zināja, cik daudz man nozīmē mūzika un cik svarīgas man bija šīs klavieres.” Drīz Adrianas mājās nonāks pašas iegādātas klavieres. “Tagad tās būs manas klavieres. Neviens tās man vairs nevarēs atņemt.”