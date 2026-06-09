Brūsa Villisa meita cīnās par sava bērna aprūpes tiesībām un apsūdz bijušo partneri
Aktrise Rūmera Villisa un viņas bijušais partneris Dereks Ričards Tomass joprojām nespēj vienoties par savas trīs gadus vecās meitas Luetas aizgādību, un abu pušu iesniegtajos tiesas dokumentos izskanējuši nopietni savstarpēji pārmetumi.
37 gadus vecā Rūmera, aktieru Demijas Mūras un Brūsa Villisa vecākā meita, tiesā apgalvojusi, ka attiecību laikā piedzīvojusi Tomasa kontrolējošu un emocionāli vardarbīgu uzvedību. Arī viņas māte iepriekš paudusi atbalstu meitas teiktajam, stāstot par satraucošiem notikumiem, kurus esot pieredzējusi gan Luetas nākšanas pasaulē laikā, gan vēlāk.
Rūmeras Villisas gaidāmā bērna pūriņa svētki 2023. gada 12. martā
Savukārt Tomass visas apsūdzības kategoriski noliedz. Tiesai iesniegtajos dokumentos viņš norādījis, ka nekad neesot izturējies agresīvi vai vardarbīgi. 40 gadus vecais mūziķis uzsver, ka attiecības izjukušas raksturu nesaderības dēļ, nevis vardarbības dēļ ģimenē. Tomass arī apgalvo, ka ir gādīgs un mīlošs tēvs. Viņš stāsta, ka joprojām regulāri sazinās ar meitu videozvanos un vēlas panākt skaidri noteiktu aizgādības grafiku, jo pašreizējā situācija, viņaprāt, ir pārāk mainīga un nenoteikta.
Rūmeras Villisas fotosesija gaidību laikā
Viņš tiesai norādījis arī to, ka nelieto alkoholu un narkotikas, kā arī nesen pēc savas iniciatīvas veicis urīna analīzes, kuru rezultāti bijuši negatīvi. Tomass lūdz tiesu noteikt skaidrus noteikumus, lai viņš varētu saglabāt stabilu un pastāvīgu lomu meitas dzīvē.
Tikmēr Rūmera pieprasa galvenās aizgādības tiesības. Viņa paudusi bažas par Tomasa uzvedību un apgalvojusi, ka viņš lietojis narkotikas, taču šīs apsūdzības viņš pilnībā noliedz.