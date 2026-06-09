Brūsa Villisa meita cīnās par sava bērna aprūpes tiesībām un apsūdz bijušo partneri
Foto: Chelsea Lauren/Shutterstock for Common Ground/ Vida Press
Rūmera Villisa ar bijušo partneri un savas meitas tēvu Dereku Ričardu Tomasu.
Slavenības

Brūsa Villisa meita cīnās par sava bērna aprūpes tiesībām un apsūdz bijušo partneri

Gerda Ansone

Jauns.lv

Aktrise Rūmera Villisa un viņas bijušais partneris Dereks Ričards Tomass joprojām nespēj vienoties par savas trīs gadus vecās meitas Luetas aizgādību, un abu pušu iesniegtajos tiesas dokumentos izskanējuši nopietni savstarpēji pārmetumi.

Brūsa Villisa meita cīnās par sava bērna aprūpes t...

37 gadus vecā Rūmera, aktieru Demijas Mūras un Brūsa Villisa vecākā meita, tiesā apgalvojusi, ka attiecību laikā piedzīvojusi Tomasa kontrolējošu un emocionāli vardarbīgu uzvedību. Arī viņas māte iepriekš paudusi atbalstu meitas teiktajam, stāstot par satraucošiem notikumiem, kurus esot pieredzējusi gan Luetas nākšanas pasaulē laikā, gan vēlāk.

Rūmera Villisa ar mammu Demiju Mūru, māsām Skautu un Talulu, audžumammu Emmu Hemingu un pusmāsām Meibelu un Evelīnu.

Rūmeras Villisas gaidāmā bērna pūriņa svētki 2023. gada 12. martā

Savukārt Tomass visas apsūdzības kategoriski noliedz. Tiesai iesniegtajos dokumentos viņš norādījis, ka nekad neesot izturējies agresīvi vai vardarbīgi. 40 gadus vecais mūziķis uzsver, ka attiecības izjukušas raksturu nesaderības dēļ, nevis vardarbības dēļ ģimenē. Tomass arī apgalvo, ka ir gādīgs un mīlošs tēvs. Viņš stāsta, ka joprojām regulāri sazinās ar meitu videozvanos un vēlas panākt skaidri noteiktu aizgādības grafiku, jo pašreizējā situācija, viņaprāt, ir pārāk mainīga un nenoteikta.

Rūmeras Villisas fotosesija gaidību laikā

Viņš tiesai norādījis arī to, ka nelieto alkoholu un narkotikas, kā arī nesen pēc savas iniciatīvas veicis urīna analīzes, kuru rezultāti bijuši negatīvi. Tomass lūdz tiesu noteikt skaidrus noteikumus, lai viņš varētu saglabāt stabilu un pastāvīgu lomu meitas dzīvē.

Tikmēr Rūmera pieprasa galvenās aizgādības tiesības. Viņa paudusi bažas par Tomasa uzvedību un apgalvojusi, ka viņš lietojis narkotikas, taču šīs apsūdzības viņš pilnībā noliedz.

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