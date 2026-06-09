NO SALDENĀS PUDELES - īsti latviska Rūdolfa Blaumaņa joku luga divos cēlienos
No 12. jūnija deviņās Latvijas pilsētās būs skatāma īsti latviska Rūdolfa Blaumaņa joku luga "NO SALDENĀS PUDELES".
Tuvojas Jāņu nakts. Skaņas un smaržas tracina puišu un meitu asinis. Rodas
vēlēšanās ļaut jūtām vaļu, lai tās nesaskābst kā vecs vīns un, iemalkojot no
saldenās pudeles, saplūst ar reibumu, kas virmo dabā. Tādos jūtu juku laikos,
kad kūsā piens un asinis, Ezerlauku mājās nākas meklēt meitai vīru un
saimniecībai galvu.
NO SALDENĀS PUDELES - īsti latviska Rūdolfa Blaumaņa joku luga divos cēlienos
Jaunās joku lugas izrādīšanai “Pannas Teātris” sapulcējis arī brangu aktieru
sastāvu:
Daiga Gaismiņa kā Ezerlauku saimniece Ieva gribēs izprecināt meitu vai pati
vēlreiz precēties.
Zane Daudziņa kā Lavīze, saimniecības glābšanas vārdā, būs gatava mīt
gredzenus kaut ar kalpa puisi.
Madara Melne – Tomsone kā Marija mēģinās savaldzināt Artūru
Dīci, Mārtiņa lomas atveidotāju. Rindēnu saimnieks Jānis Skanis nevarēs
izšķirties starp Elīnu Vāni un Madaru Melni-Tomsoni, bet Zane
Aļļēna kā Auce kritīs Mārtiņa Poča kā Pičuka apskāvienos.
Māris Bezmers – Taukšķis būs izmisīga lēmuma priekšā: zaudēt nevainību
vai nomirt puisī, kamēr Krišs Jānis Āmanis asinās māku iekvēlināt brīvības alkas visā pagastā.
Luga “No saldenās pudeles” ir visstraujākā un karstasinīgākā Blaumaņa
komēdija, jo, "kur dziņas briest un rūgst, tur kaislības puto un kāpj prāta toverim pāri".
Rūdolfa Blaumaņa domās Latviešu atdzimšanas un brīvības pamats ir
ugunīgas jūtas, kas aizslēgtas dus aiz piesardzības, baiļu un stingras audzināšanas durvīm.
Bet pāri visam – vīns no saldenās pudeles!
Izrādes veidotāju radošajā sastāvā: režisors Juris Rijnieks, kostīmu māksliniece Una Bērziņa, scenogrāfs Ivars Noviks, dziesmas un mūzika Artūrs Palkevičs.
Izrāžu vietas:
12. jūnijā 19:00 Jelgavas Brīvadabas koncertzālē "Mītava"
13. jūnijā 17:00n Madonas novada Kultūras centrā
14. jūnijā 17:00 Liepājas "Pūt Vējiņi" koncertdārzā
16. jūnijā 19:00 Ventspils Teātra namā "Jūras Vārti"
17. jūnijā 19:00 Slampes Kultūras pilī
18. jūnijā 19:00 Rīgā, VEF Kultūras pilī
19. jūnijā 19:00 Cēsu CATA Kultūras namā
20. jūnijā 17:00 Krustpils Kultūras centrā
21. jūnijā 18:00 Iecavas Estrādē