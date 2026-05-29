Viktorijas Bekhemas 14 gadu vecā meita ielūkojas mammas Viktorijas garderobē un "aizņemas" ļoti dārgu kleitu
Modes dizaineres Viktorijas Bekhemas 14 gadu vecā meita Hārpere ielūkojusies mammas drēbju skapī un brīvdienu iziešanai izvēlējusies brūnu caurspīdīgu kleitu, kuru Viktorija pati bija vilkusi vien dažas dienas iepriekš.
Bekhemu klans šobrīd atpūšas Vidusjūras salā Ivisā. Kad viņi nebauda sauli uz savas 16 miljonus mārciņu vērtās jahtas, ģimene manīta arī vairākos greznos restorānos uz salas.
14 gadu vecā Hārpere nesen devās pusdienās kopā ar brāli Romeo (23), viņa draudzeni Kimu Tērnbulu (24) un mammu Viktoriju (52). Tīņu vecuma meitene bija ģērbusies ļoti pazīstamā šifona tērpā. Brūnā, līdz zemei garā pludmales kleita ar ziedu rakstu bija ideāls viegls vasaras tērps — turklāt tieši šajā kleitā pirms dažām dienām bija redzēta arī pati Viktorija.
Hārpere savu tēlu papildināja ar 1275 sterliņu mārciņu (1471 eiro) vērtu “Bottega Veneta” somiņu un zīmola “Hermès Oran” sandalēm 680 sterliņu mārciņu (785 eiro) vērtībā. Kad šo pašu kleitu vilka Viktorija, viņa to saskaņoja ar sev raksturīgajām lielizmēra saulesbrillēm, platmali un brūnu pludmales somu ar baltām virvju stila pleca siksnām.
Deivids Bekhems (51) ģimenes pusdienās nepiedalījās, taču slavenajai ģimenei pievienojās draugu kompānija.
Viktorija šai iziešanai izvēlējās neuzkrītošu tēlu — cepuri ar platām malām, kas pasargāja acis no saules un daļēji paslēpa seju no garāmgājēju skatieniem.
Bekhemu vecākais dēls Bruklins atpūtas braucienam nav pievienojies. Kopš publiskā konflikta viņš ne reizi nav redzēts ģimenes pasākumos, un jau mēnešiem ilgi izskan runas, ka viņš atsvešinājies arī no brāļiem un māsas.
Arī Krūzs Bekhems (21) un viņa partnere Džekija Apostela (30) pusdienās nepievienojās. Pāris saņēmis kritiku par lielo vecuma starpību, taču Džekija nav vairījusies runāt par viņu attiecībām. “Mūs abus salika kopīgā dziesmu rakstīšanas sesijā, un mēs abi tik ļoti aizrāvāmies ar darbu un mūziku, ka kļuvām par ļoti labiem draugiem. Un te nu mēs esam,” viņa paskaidroja kādam no faniem jautājumu un atbilžu sesijā sociālajos tīklos. “Mēs ar Krūzu aizgājām uz studiju un tur palikām līdz trijiem naktī, bet viņš mani pat nenoskūpstīja — mēs tikai sēdējām un runājām,” atklāja Džekija. “Es ļoti nervozēju!” aizkadrā piebilda pats Krūzs.