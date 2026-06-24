"Ja godīgi, aizvien nesaprotu..." - Andris Ērglis par "Ripoja akmens" fenomenu
Dziesma "Ripoja akmens" savulaik bija tik fenomenāli populāra, ka iedeva Andrim Ērglim vēl nepieredzētu slavu. Taču tai līdzi nāca arī blaknes – pēkšņā popularitāte atnesa gan lielus ienākumus un zvaigžņu slimību, gan diemžēl azartspēļu atkarību.
Tagad, 19 gadus pēc "Ripoja akmens" izdošanas, mūziķis joprojām ir uz skatuves, tikai citā lomā un ar citu skatījumu uz dzīvi. Šopavasar Andris Ērglis atkal nonāca uzmanības centrā – kā "Koru karu" mentors Liepājas zelta korim.
Dziesma, kas satricināja dzīvi
Andris Ērglis neslēpj, ka apzinās – "Ripoja akmens" tiešām kļuvusi par viņa karjeras stūrakmeni. “Kā man viens draugs teica – piedzimi ar akmeni un droši vien arī visu mūžu dzīvosi ar akmeni,” viņš ar smaidu piebilst. Tiesa, mākslinieks joprojām nespēj līdz galam izskaidrot tās fenomenu: “Ja godīgi, aizvien nesaprotu, kāpēc šī dziesma ir aizgājusi tik plaši...” Tomēr fakts, ka dziesma pēc 19 gadiem joprojām ir aktuāla, viņam sagādā patiesu gandarījumu. Ar humoru Andris stāsta arī par brīžiem, kad savu "Ripoja akmens" dzird ikdienišķās situācijās: “Ir gadījies ieiet veikalā, ņemt tomātus vai gurķus, un pēkšņi skan mana dziesma.” Agrāk šādi brīži bijuši vēl uzkrītošāki: “Pirmajos gados cilvēki vēl veikalā atskatījās uz mani. Tagad tas ir pierimis.” Savulaik cilvēki viņu bieži uzrunājuši arī uz ielas – lielākoties ar labiem vārdiem, bet netrūcis arī atklātības: “Citi nāca klāt un teica – forša dziesma, bet, godīgi sakot, jau apnikusi...”
Andris pats uzskata, ka dziesmas milzīgā popularitāte sākotnēji radās tieši klausītāju dēļ. 2007. gadā tā kļuva par īstu hitu, jo cilvēki aktīvi to pieprasīja radiostacijās – gan kā sveicienu dziesmu, gan ikdienas ēterā. Laika gaitā tas radīja arī pretēju efektu – daļai klausītāju dziesma sāka apnikt. Arī radio personība Baiba Sipeniece-Gavare savulaik atzinusi, ka bijis brīdis, kad šīs dziesmas viņai kļuvis par daudz.
Bohēma un parādi
Runājot par personīgo dzīvi, Andris ir atturīgs – zināms vien tas, ka viņš šobrīd ir šķīries, bet pārējās detaļas izvēlas neatklāt. “Es negribu rādīt savu zelta podu,” viņš smejot uzsver. Taču aiz šodienas stabilitātes slēpjas arī sarežģīts posms pagātnē. Tieši laikā pēc 2007. gada, kad "Ripoja akmens" kļuva par hitu un strauji auga gan popularitāte, gan ienākumi, viņa dzīvē ienāca arī bohēmisks dzīvesveids. Intensīvs darba ritms, pēkšņā atpazīstamība un pieredzes trūkums noveda pie izvēlēm, kuru sekas nācās izjust vēlāk. Kā viņš atklāj, tajā laikā daudzi redzēja tikai panākumus, bet aiz tiem slēpās arī finansiālas grūtības un kļūdas, kas noveda pie parādiem. “Ja man būtu tā galva, kas man ir tagad, daudz kas nebūtu noticis,” viņš saka.
Par šo periodu viņš atklāti runājis arī 2024. gada intervijā žurnālam "Patiesā Dzīve", atceroties, ka slavas laikā “zvaigžņu slimība sākās, pašam nemanot”. Līdzās bohēmai viņa dzīvē ienāca arī azartspēles, kas ar laiku pārauga atkarībā. “Tu tajā brīdī nedomā par laimestu vai zaudējumu – vienkārši izbaudi procesu,” viņš atzinis, raksturojot, cik viegli šī robeža tika pārkāpta. Tas noveda pie parādiem, meliem un smaga iekšēja spiediena. “Bija reizes, kad vairs nebija spēka,” viņš atklāti saka. Taču vienlaikus viņš uzsver – izšķiroša bija cilvēku klātbūtne līdzās. Gan ģimene, gan tuvākie draugi palīdzēja nepadoties un soli pa solim tikt ārā no šī posma.