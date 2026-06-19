Jēkabs savu bērnu 15 mēnešus baroja ar krūti. Kā tas ir iespējams?
Šogad dokumentālā kino festivālā "Artdocfest Riga" tika demonstrēta Vācijas/ASV kinorežisoru Jēkaba Leftona un Dašas Altuhovas filma "Vai tā ir tēta lieta?" ("Is This a Dad Thing?").
Filma šokē jau ar pirmo kadru – mēs redzam vīrieti, kurš baro bērnu ar krūti. Kas tas ir – joks, mistifikācija, kāda slimīga fantāzija? Nebūt ne. Tā ir vīriešu zīdīšana – process, ko daba nav paredzējusi, taču kas fizioloģiski ir iespējams noteiktos apstākļos.
Filmas galvenais varonis ir Jēkabs Volfs Leftons, 40 gadus vecs amerikānis, kurš jau 10 gadus dzīvo Berlīnē. Viņš ir aktieris, režisors un scenārists. Izskatās pilnīgi vīrišķīgi, nēsā rūpīgi apgrieztu īsu bārdiņu, taču, iespējams, savas bohēmiskās frizūras – garo, cirtaino matu – dēļ bieži saņem nebināru personu lomas. Pats Jēkabs sevi izjūt kā vīrieti. Viņam ir partnere, un, kad viņa palika stāvoklī, Jēkabs ar lielu atbildību sāka gatavoties savai dzīves svarīgākajai – tēva – lomai.
Filmas "Vai tā ir tēta lieta?" līdzrežisore Daša Altuhova stāsta: “Kad es iepazinos ar Jēkabu, viņš man pastāstīja, ka viņam ir mājas arhīva videoieraksti, kuros viņš baro savu bērnu ar krūti. Viņš vēlējās ar šiem kadriem kaut ko izveidot. Es pievienojos projektam, un mēs sākām veidot filmu.” Daša atzīst, ka arī viņai sākumā ideja par vīrieša zīdīšanu šķita mulsinoša: “Līdz šim es neko tādu nebiju redzējusi. Taču Jēkaba rīcībā nebija vēlmes kādu šokēt. Viņš vienkārši gribēja palīdzēt savai partnerei dalīt mātes pienākumu smagumu. Mūsdienās daudzi tēvi aktīvi iesaistās bērna aprūpē, bet Jēkabs gāja vēl tālāk – viņš kļuva par barojošu tēti.”
Bet kā tas ir iespējams fizioloģiski? Izrādās, daba pieļauj vīriešu laktācijas iespēju. Vīriešiem, tāpat kā sievietēm, ir piena dziedzeri ar alveolām, kas spēj piepildīties ar pienu. Noteiktas hormonterapijas un krūtsgalu stimulācijas rezultātā tajos var parādīties piens. Laktācijas stimulāciju parasti izmanto adoptētājas mātes, tā ir izplatīta arī kvīru kopienā lesbiešu un transsieviešu vecāku vidū. Taču tas ir iespējams arī vīriešiem.
Vairākus mēnešus pirms bērna piedzimšanas Jēkabs sāka lietot hormonu aizstājterapiju, testosterona blokatoru un estrogēnu krūšu audu palielināšanai, kā arī medikamentu, kura blakusparādība ir prolaktīna līmeņa paaugstināšanās. Papildus viņš regulāri stimulēja krūtsgalus ar speciālu ierīci. Rezultātā viņam parādījās piens – nelielā daudzumā, bet “uzkodai” bērnam pietika.
“Kad bērns piedzima, viņš vispirms pieķērās manai partnerei un pēc tam uzreiz arī man. Es baroju viņu ar krūti 15 mēnešus. Tas prasīja daudz pūļu un bija saistīts ar fizisku diskomfortu, taču tas bija viens no dziļākajiem un skaistākajiem brīžiem manā dzīvē. Protams, bērnam tā nebija pilnvērtīga barošana, drīzāk sava veida deserts – bieži tādā veidā es viņu iemidzināju. Mana partnere tajā laikā varēja, piemēram, ieiet dušā, pagulēt, palasīt grāmatu vai pastrādāt." Jēkabs atzīst, ka šāda pieredze nav piemērota visiem. “Ja jūs esat vīrietis un interesējaties par zīdīšanu, ziniet – tas ir iespējams. Bet pat, ja jūs sev atbildēsiet uz šo jautājumu “nē”, jūs sāksiet aizdomāties par bērna aprūpes pienākumu sadali. Un tas arī ir svarīgi”.