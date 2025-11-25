Luiss Tomlinsons ziedo iespaidīgu četrciparu summu dzīvību glābjošai operācijai bijušajam "One Direction" miesassargam
Luiss Tomlinsons ziedojis ievērojamu četrzīmju summu, lai segtu dzīvību glābjošas operācijas izmaksas bijušajam grupas “One Direction” miesassargam.
Prestons Meihons savulaik apsargāja Luisu, Nialu Horanu, Liamu Peinu, Hariju Stailsu un Zeinu Maliku, kad viņi bija slavas virsotnē.
Miesassargs izveidoja “GoFundMe” kampaņu, lai savāktu līdzekļus operācijai, kas nepieciešama, lai atbrīvotu aizsprostotas artērijas abās kājās. Publisko ziedotāju vidū bija arī Luiss, kurš Prestonam noziedoja 4000 sterliņu mārciņu.
Prestons, kurš apsargāja visus grupas dalībniekus tās aktīvās darbības laikā, izdevumam “The Sun” sacīja: “Esmu neizmērojami pateicīgs — tas man nozīmē tik daudz.”
Bijušais miesassargs cieta no aizsprostotas artērijas kreisajā augšstilbā un viņam bija nepieciešama angioplastijas procedūra Karalienes Elizabetes slimnīcā Birmingemā. Iepriekš viņam tika teikts, ka šo procedūru var saņemt reizi divos gados.
Tomēr pēc pandēmijas noteikumi mainījās, un pēdējā vizītē pie ārsta Prestonam tika pavēstīts: “Abas artērijas abās kājās ir pilnībā aizsprostotas, un es vairs neko nevaru darīt. Nākamreiz jūs redzēšu tikai apvedoperācijā un amputācijā.”
Saņemot šo ziņu dzirdot, Prestons nolēma doties uz Spāniju un segt izmaksas par privātu operāciju, lai tiktu ievietoti stenti. Viņš ir iztērējis visus savus iekrājumus procedūrai, kas izmaksās kopumā 32 000 eiro, lai glābtu abas kājas.