"Prāta Vētra" kļūst par Pērnavas zīmola vēstniekiem Latvijā
Grupa "Prāta Vētra" un Pērnavas tūrisma informācijas tīmekļa portāls "Visit Pärnu" noslēguši sadarbības līgumu, saskaņā ar kuru "Prāta Vētra" kļūs par Pērnavas zīmola oficiālajiem vēstniekiem Latvijā.
Sadarbības mērķis ir iepazīstināt Latvijas iedzīvotājus ar Pērnavas apriņķa daudzveidīgajām iespējām un iedvesmot vairāk cilvēku no Latvijas apmeklēt Pērnavas apriņķi un palikt tur ilgāk.
Projekts, kas ilgs līdz 2026. gada augustam, ir ilgākā un plašākā mārketinga sadarbība "Visit Pärnu" vēsturē.
Šajā laikā grupas dalībnieki piedalīsies humoristiskā un izklaidējošā video sērijā, kurā kopā ar Pērnavas pilsētas orķestri apmeklēs dažādas vietas Pērnavas pilsētā un apriņķī - vīna muižu "Allikukivi", restorānu "Villa Wesset", Lotes zemes tematisko parku, auto un moto sacīkšu trasi "Porsche Ring", golfa kompleksu "Pärnu Bay Golf Links", Pērnavas koncertzāli un Supeluzes vasaras promenādi.
Videoklipu koncepcija paredz, ka "Prāta vētra" ir devusies jautrā misijā atrast ideālu koncerta vietu Pērnavas apriņķī.