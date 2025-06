"Pretvalstiskas muļķības!" Modes blogeris Deniss Ševeļovs izsakās asi par Rosļikova provokācijām Saeimā

"Varbūt viņu nekļuva vairāk, bet viņi kļuva skaļāki. Viņu vidū arī uzņēmīgais tips Rosļikovs. Viņš nav idiots, viņš saprot, ka pietiek pateikt Saeimā pāris frāzes par to, ka "mūs ir vairāk un krievu valoda ir mūsu", un naidīgu degradantu armija internetā ir viņējā. Un pie reizes arī to balsis, kas aizvien dzīvo paralēlajā realitātē, kur Latvija ir kļūda, bet PSRS - zaudētā paradīze. Problēma pat nav tajā, ko viņš saka, bet gan tajā - kam to saka. Viņš to saka tiem, kas tic, ka viņi nav daļa Latvijas, bet gan atsevišķs varens spēks, kas cieš šo valsti, kamēr nepienāks viņu laiks."