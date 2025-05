"Galvenais bija izdzīvot!" - aktieris Niklāvs Kurpnieks debitē pie stūres īstās rallija sacensībās

“Tāds brīdis man bija vajadzīgs. Tā bija mana pirmā reize uz starta kopā ar citām mašīnām, biju pārbijies, jo nezināju, kādas ir sadursmes, nezināju, vai mani izsitīs laukā no trases, stums vai iespiedīs malā – es jau tikai filmās vai datorspēlēs tādas lietas biju piedzīvojis, dzīvē neviens uz ceļa nekantē –, vai sava tizluma dēļ kādam neizjaukšu trasi. Apzinos, ka tie džeki, kas brauc čempionātā, paši maksā par savām mašīnām, paši tās taisa, bet man tā ir izklaide, līdz ar to bija svarīgi arī nesačakarēt tiem džekiem dzīvi. Tas bija šausmīgs stress, jo nezināju, ko sagaidīt, biju nobijies, bet tajā pašā laikā ar milzu adrenalīnu gaidīju zaļo gaismu, lai beidzot varu braukt,” sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" atklāj Kurpnieks, pirmajā braucienā sevi salīdzinot ar “pīli uz ledus”. “Uz nervu pamata lidinājos pa trasi tā, it kā pirmo reizi sēdētu pie stūres. Otrais brauciens, kurā tiku, jau bija mazliet profesionālāks. Cik nu tāds manā gadījumā var būt. Nu būsim atklāti – tie visi džeki brauc ikdienā, viņi savas mašīnas pazīst, viņi zina, kā tā mašīna uzvedas katrā līkumā, taču man šādu zināšanu nebija. Bet, neraugoties uz to, tā bija brīnišķīga pieredze. Visa tā komūna, visi šie rallijkrosa cilvēki – fantastiski!” sajūsminās ralliju izmēģinājušais aktieris.