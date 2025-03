No Madonnas meitas un Depa atvases līdz Kardašjanu klana jaunākajai pārstāvei: Timotija Šalamē attiecību vēsture

Timotijs Als Šalamē ir franču-amerikāņu aktieris. Plašu atpazīstamību Šalamē ieguva 2017. gadā pēc lomas Luka Gvadanjīno romantiskajā filmā "Sauc mani savā vārdā" (“Call Me By Your Name”), par kuru kā labāko aktieri galvenajā lomā viņš tika nominēts “Oskaram” , “Zelta globusa” balvai, Ekrāna aktieru ģildes balvai un BAFTA kino balvai. Viņš ir trešais jaunākais nominants Amerikas Kinoakadēmijas balvai nominācijā "Labākais aktieris galvenajā lomā" un jaunākais nominants kopš 1939. gada. 2018. gadā Šalamē atveidoja no narkotikām atkarīgu jaunieti filmā “Beautiful Boy”, par ko saņēma nomināciju “Zelta globusa” balvai kategorijā "Labākais otrā plāna aktieris", kā arī tika izvirzīts BAFTA kino balvai, Ekrāna aktieru ģildes balvai un Kritiķu izvēles kino balvai.