Jā, tas ir Džeka Nikolsona dēls Rejs un uz mata tāds pats šermuļus uzdzenošais smaidiņš. Viss par slavenā aktiera sešiem bērniem

Filmas "Smaids" scenārists un režisors Pārkers Finns, kurš ir uzrakstījis eseju par to, ka "Mirdzums" ir viņa visu laiku iecienītākā šausmu filma, intervijā izdevumam "The Hollywood Reporter" izteicies, ka jaunajai filmai iedvesmu smēlies no Stenlija Kubrika slavenā "skatiena".