Elmārs Tannis ar sievu Ilonu pēc kāzām noslēdz līgumu par mantas šķiršanu

Žurnāls noskaidrojis, ka Elmārs Tannis šobrīd ir patiesā labuma guvējs piecos uzņēmumos – SIA "Bellabono", SIA "Mazirati", SIA "Ķempju ābeles", SIA "Later Ltd" un SIA "Pizza Lulu". "Pizza Lulu" Elmāram pieder 50 procenti, uzņēmuma apgrozījums pērn bijis 332 tūkstoši eiro, peļņa sasniegusi 46 tūkstošus eiro. SIA "Later Ltd", kas kūrē slaveno picēriju "Lulu", apgrozījums bijis 8,1 miljons, peļņa – 403 tūkstoši eiro. Šajā uzņēmumā Tannim pieder 46 procenti daļu. Cits ēdināšanas uzņēmums SIA "Bellabono", kas Tannim pieder pilnībā, pērn nesis gandrīz 30 tūkstošu eiro lielus zaudējumus, SIA "Mazirati", kurā pavārs piepildīja savu sapni par īpašu ķerru ražošanu, strādājis bez apgrozījuma un piecu tūkstošu eiro zaudējumiem, bet SIA "Ķempju ābeles" (nodarbojas ar sēkleņu un kauleņu audzēšanu) tā saimniekam pērn nesusi 802 eiro lielu peļņu.