Izbaudi vasaru “SPORTA 2” kvartālā

Savukārt labāko no ziemeļiem un asāko no dienvidiem iesakām iepazīt gastrobārā “FLAUTA” – sākot no picas un marinaras līdz tako un molei. Ja izsalkums sāk ļoti zāģēt, tad jādodas uz komforta ēdienu restorānu “GATERIS”, kur izbaudīt gardus burgerus, voku, sendvičus un friškas autentiskā restorāna interjerā.