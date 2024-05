Francijas luksusa modes nams "Dior" jaunākajā kolekcijā iekļauj latviešu guļamtīklus

Kā raksta žurnāls "Kas Jauns", šomēnes "Dior" sadarbībā ar vides organizāciju "Parley for the Oceans", kas darbojas okeānu aizsardzībā, prezentē savu jaunāko vīriešu pludmales tērpu kolekciju "Redzu jūru". Piedāvājumā būs T krekli, trikotāžas polo, ūdensnecaurlaidīgi apmetņi, peldbikses, strīpveida puloveri, sandales un aksesuāri, kā arī šūpuļtīkls un stāvairis. Turklāt, kā uzsver "Dior", kolekcija, kurā dominēs akvazaļi, zilas un baltas krāsas toņi, izgatavota no ilgtspējīgiem audumiem, tostarp 30 procenti ir no vides organizācijas "Parley for the Oceans" okeānā iegūtajiem plastmasas materiāliem, kas atbilstoši pārstrādāti otrreizējai lietošanai. Un kolekcijā iekļautais šūpuļtīkls ir latviešu radīts!