Niksa: Pēc Makvī nāves "nav iemesla", lai "Fleetwood Mac" apvienotos

"Kad Kristīna nomira, man bija sajūta, ka viņu nevar aizstāt. To vienkārši nevar," sacīja Niksa.

"Viņa man bija kā dvēseles biedrs, mans muzikālais dvēseles biedrs un mans labākais draugs, ar kuru kopā es pavadīju vairāk laika nekā ar maniem citiem draugiem ārpus "Fleetwood Mac"," skaidroja mūziķe.

"Kad viņa nomira, es atskārtu, ka mēs šādi nevaram turpināt. Vairs nav iemesla, lai to darītu," atzina Niksa.

"Un viņas dziesmas... jāatsakās no visām šīm dziesmām," turpināja mūziķe.

"Kristīna bija popzvaigzne. Viņa sarakstīja visus šos kolosālos pophitus. Neviens no mums pārējiem nebūtu varējis sarakstīt šīs dziesmas," sacīja Niksa.

"Notiktu tā, ka mums būtu jāatsakās no šīm dziesmām, kā mēs to darījām, kad viņa uz 18 gadiem bija atgājusi no muzicēšanas ar grupu. Mēs nevarējām atskaņot šīs dziesmas. Tāpēc mēs lielākā mērā kļuvām par hārdroka grupu," skaidroja mūziķe.

Kristīna Makvī no dzīves aizgāja pērn 30.novembrī.

Viņa ir autore plašam "Fleetwood Mac" dziesmu katalogam, arī tādiem hitiem kā "Everywhere", "Little Lies" un "Songbird".