Māris Mihelsons kļuvis par daudzbērnu tēti

"Šī rudens skaistākā velte 🍁 Adele Mihelsone🐣19.09.2023," - tā soctīklā "Instagram" par atvases nākšanu pasaulē paziņojis Mihelsons, saviem sekotājiem atrādot foto, kurā redzamas abu vecāku rokas un jaundzimušās pēdiņas.

Apsveikumi Adeles vecākiem "Instagram" birst kā no pārpilnības raga, tostarp arī no sabiedrībā zināmiem ļaudīm.

"No visas sirds sveicam Jūs visus trīs ar skaistāko satikšanos Jūsu dzīvēs♥️un samīļojiet Adeli arī no mums visiem!" saka Jana Duļevska. "Visu to labāko! Lai Laime, Veselība, Veiksme un Mīlestība ar viņu vienmēr dzīves ceļā," sveic Dagmāra Legante. "Super! Sirdnīgi sveicieni!!!!!" priecīgās vēsts aizgrābts, par pareizrakstību nemaz nedomā Guntars Račs.

Pērn 28. maijā pēc septiņu gadu ilgas kopābūšanas Māris Mihelsons un viņa mīļotā – auditorkompānijas "Deloitte vecākā" HR koordinatore Laura Arāja – mija laulības gredzenus. Laulību ceremonija risinājās sirsnīgā un romantiskā gaisotnē vienā no Cēsu apkaimes gleznainākajām vietām – Cīrulīšu dabas takā, kas zināma ar brīnišķīgajām Gaujas ielejas ainavām un taciņām.

Pēc svinīgās ceremonijas kāzas tika svinētas kuplā tuvinieku un draugu pulkā "K. K. fon Stricka villā". Lauras un Māra kāzu liecinieki bija "Prāta vētras" kolēģi, kuri kopā ar citiem viesiem svinībās jaunlaulātos priecēja arī ar muzikāliem pārsteigumiem. Kāzu ceremonijā un svinībās piedalījās arī Mihelsona bērni no pirmās laulības – Maija un Andrejs, kuri sveikt tēvu bija atbraukuši no Austrijas, kur šobrīd dzīvo.