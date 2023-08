Andželina Džolija un viņas samulsusī meita Vivjena nonāk paparaci uzmanības centrā

Aktrise, kura beidzamajā laikā dod priekšroku baltiem un melniem apģērbiem, šoreiz bija ģērbusies gaiši brūnā kostīmā, kas sastāvēja no platām biksēm ar augstu jostasvietu un pagarinātas žaketes, kas pieskaņota gaišākas krāsas topiņam. Koptēlu viņa bija papildinājusi ar miesas krāsas lakādas laiviņām, “Chanel” somu un saulesbrillēm.

Vivjena bija ģērbusies gaišās biksēs, ceriņkrāsas T kreklā un zilās kedās.

Andželina šobrīd strādā pie Brodvejas iestudējuma producēšanas. Izrādes sižets veidots pēc 1967. gadā izdotās Sūzenas Eloizas Hintones grāmatas “Izstumtie” (“The Outsiders”).

Andželina Džolija ar meitu Vivjenu |Nujorkā. (Foto: JosiahW / BACKGRID/ Vida Press)



80. gadu sākumā režisors Frānsiss Fords Kopola pēc šī paša darba motīviem uzņēma filmu, kurā piedalījās Patriks Sveizijs, Toms Krūzs un Mets Dilons, kuri vēlāk kļuva par īstām Holivudas zvaigznēm.

Džolija visos iespējamos veidos veicina Vivjenas interesi par teātri, tāpēc nolīgusi meitu par savu asistenti darbam pie topošās teātra izrādes. “Viva atgādina manu mammu tajā ziņā, ka viņa nevēlas būt uzmanības centrā, bet viņai patīk atbalstīt citu cilvēku radošos centienus. Viņa ļoti pārdomāti un nopietni izturas pret teātri, cenšoties atrast labāko veidu, kā dot savu ieguldījumu,” nesenā intervijā žurnālam “People” izteikusies sešu bērnu mamma Andželina Džolija.

Andželina Džolija ar meitu Vivjenu |Nujorkā. (Foto: ROKA / BACKGRID/ Vida Press)

To, ka Vivjena izvairās no sabiedrības uzmanības, var redzēt arī paparaci uzņemtajās fotogrāfijās – ceļā no mašīnas uz teātri meitene turējās tuvāk mammai un bija acīmredzami samulsusi no fotogrāfiem.