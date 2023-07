Ķīnas miljonārs jau 40 gadus mēģina nokārtot bēdīgi slavenos "gaokao" iestājeksāmenus — vai ar 27. piegājienu izdevās?

Pirmo reizi Ļans mēģināja nokārtot šos eksāmenus 1983. gadā, bet pēc neveiksmes nākamajā gadā nolēma iestāties tehniskajā skolā, taču drīz to pameta. Daudzus gadus viņš strādāja slikti atalgotu darbu, bija strādnieks fabrikā un laiku pa laikam mēģināja nokārtot iestājeksāmenus. Tiesa, 1992. gadā viņam izdevās savākt nepieciešamo punktu skaitu, lai varētu iestāties kādā universitātē, taču tā nebija Ļana sapņu vieta, un viņš atteicās. 1992. gadā viņa vecums pārsniedza noteikto ierobežojumu, taču 2001. gadā Ķīnas valdība to atcēla, un Ļans atsāka mēģinājumus. Kopš 2010. gada viņš to kārtojis katru gadu, tā arī paliekot bešā.

Dzenoties pēc pagaidām neīstenotā augstākās izglītības sapņa, viņš paspēja uzsākt uzņēmējdarbību, nodibinot būvmateriālu rūpnīcu un nopelnot miljonus, taču uzskata, ka bez universitātes izglītības nespēj būt laimīgs. Pēdējo gadu laikā viņš pat atmetis alkohola lietošanu, nodošanos izklaidēm un pilnībā veltījis laiku mācībām.

Šis video publicēts pirms četriem gadiem, kad Ļans vēl nezināja, ka viņa vilšanās reižu skaits nebūt nav apstājies pie 22.

Diemžēl pagaidām viņa pūles nav vainagojušās ar panākumiem, šogad nopelnīti 424 punkti no 750 — 36 punktu pietrūka minimālajam līmenim, lai cerētu iestāties kaut vai parastā universitātē, nemaz nerunājot par elitāru.

Kaut gan Ļans, kurš pateicoties savai neatlaidībai jau kļuvis par slavenību, pēc kārtējās neveiksmes parasti saglabā možu garu un apņēmību nākamgad mēģināt atkal, šoreiz ir ļoti vīlies. “Ja nav redzamas cerības uz uzlabošanos, tad nav jēgas turpināt. Es tiešām centīgi gatavojos. Nevaru teikt, vai nākamgad kārtošu “gaokao”. Tas ir smags lēmums, taču negribu arī padoties. Ja pārtraukšu, līdz mūža beigām katrā tasītē jutīšu nožēlas piegaršu,” viņš izteicies Ķīnas izdevumam “Tianmu News”. Viņš gan piebilda — ja nākamgad izgāzīsies atkal, viņš atteiksies no sava uzvārda. Varbūt šāda motivācija nostrādās?

“Gaokao” ietilpst trīs obligātie priekšmeti — ķīniešu valoda, matemātika un svešvaloda (parasti angļu, bet var būt arī japāņu, franču, spāņu, vācu vai krievu, daudz retāk cita), kā viens fakultatīvais vai nu dabaszinātņu (fizika, ķīmija, bioloģija) vai humanitāro zinātņu (vēsture, ģeogrāfija, politoloģija) jomā. “Gaokao” tika ieviesti 1952. gadā, taču “kultūras revolūcijas” laikā tos atcēla, atjaunojot tikai 1977. gadā pēc Ķīnas komunistiskā diktatora Mao Dzeduna nāves, kad Dena Sjaopina vadībā Ķīna sāka pārvērsties par modernu lielvalsti. 2022. gadā tikai 1,62 procenti no 12,91 miljona abiturientu iestājās 39 vadošajās Ķīnas universitātēs, bet 2021. gadā eksāmenu minimālajā līmenī nokārtoja tikai 41,6 procenti kandidātu.

Eksāmenu laikā valdošo stresu mēdz dēvēt par “triju dienu elli”, kas izpaudies milzīgā pusaudžu depresijas līmeņa un pat pašnāvību skaita pieaugumā, dažviet skolās pat uzstādot īpašas barjeras, lai skolnieki nevarētu izlēkt pa logu.

Pirms šī gada eksāmeniem daudzi skolēni apmeklēja tempļus, bet eksāmenu laikā varas iestādes noteica stingrus ierobežojumus eksāmenu norises vietu tuvumā, lai samazinātu trokšņus un jebkādus citus traucējumus, piemēram, aizliedzot ielās lietot signāltaures, savukārt dažādi uzņēmumi, piemēram, restorāni eksāmenu norises stundās pat apturēja darbību.

Šie pārbaudījumi, kuru uzskata par vienus no grūtākajiem pasaulē, parasti ilgst 2-3 dienas, taču skolēni tiem gatavojas daudzus mēnešus. Milzīgam ķīniešu skaitam, sevišķi lauku rajonos, izglītība ir vienīgā cerība izrauties no nabadzības. Kaut gan Ķīnas jaunieši ir vislabāk izglītoti, salīdzinājumā ar iepriekšējām desmitgadēm, un karjeras veicināšanai daudzi iegūst maģistra un doktora grādus, darba tirgū valda sīva konkurence. Pašlaik Ķīnā jauniešu bezdarba līmenis ir sasniedzis rekordaugstu 20,8 procentu līmeni, un eksperti brīdina, ka šāds stāvoklis var saglabāties vairākus gadus.