Karjera galā un greznā pils atņemta? Galkins un Pugačova krīt Kremļa nežēlastībā

"Karam nevar būt attaisnojuma! Karam nē!" - tā februārī soctīklos ierakstīja Galkins, reaģējot uz Krievijas iebrukumu Ukrainā.

Jau pēc mēneša Galkins ar sievu Pugačovu un bērniem Hariju un Jeļizavetu valsti pameta - aizbrauca uz Izraēlu.

Daļa no Krievijā palikušajiem kādreizējiem Galkina faniem pēc sava nu jau bijušā mīluļa izteikumiem sāka teju trakot. Soctīklos humorista profilā krājās draudi un apvainojumi. Viens no komentētājiem rakstīja, ka valsts barojusi Galkinu, bet viņš tagad šādi par to atmaksā. “Tu mani jauc ar kādu citu. Es neēdu no rokas. Strādāju un baroju valsti ar nodokļiem. Un kā jau jebkuram pilsonim man ir tiesības uz savu viedokli, pat ja valstij tas nepatīk,” atbildēja Galkins.

Kāds cits vīlies fans norādīja, ka Galkina karjera Krievijā ir beigusies. “Nav sliktākās karjeras beigas,” atbildēja humorists. Kad kāda "Instagram" lietotāja paziņoja, ka pie greznības pieradušajam Maksimam tagad būs ļoti, ļoti grūti, viņš atbildēja: “Paklausieties, viedais lietotāj ar slēgto profilu un vienu publikāciju, es neesmu pieradis pie greznības, es esmu pieradis godprātīgi strādāt. Visu savu greznību es esmu nopelnījis, bet dzīvoju ne tādēļ. Pazaudēt baidos nevis bagātību, bet sirdsapziņu.”

Aizliedza koncertus, lauza reklāmas līgumus

Tad kādu laiku soctīklos Galkins klusēja, taču jau kopš aprīļa dažus ierakstus saviem sekotājiem ir veltījis. Uzstājas ar koncertiem Izraēlā un jau paziņojis, ka daļu ienākumu veltījis ukraiņu bēgļiem. Viņš bilst, ka mēs dzīvojam grūtā laikā un esam “liecinieki lielai cilvēku traģēdijai, pasaules mēroga humānajai katastrofai, kad miljoniem ukraiņu zaudē savu pajumti, zaudē savas mājas, ir spiesti pamest savu dzimteni, viņiem nav iztikas līdzekļu”. Tieši tāpēc daļu naudas Galkins sūtīs kā palīdzību tiem, kas cieš no Krievijas varasiestāžu rīcības.

Pēc pretkara izteikumiem Galkins nu Krievijā ir nevēlama persona. Koncertus tur rīkot viņam aizliedza uzreiz, tika lauzti visi reklāmas līgumi, jau nofilmētās un ieskaņotās reklāmas no TV raidlaika un radio ētera tika izņemtas.

Kā pēcāk soctīklos stāstīja Galkins, pēc publiskotā pretkara ieraksta noticis šis: “Krievijas vara aizliedza manu seju reklāmas pauzēs, man norāva visus reklāmas līgumus, es pazaudēju reklāmas naudu. Otrs – zaudēju koncertnaudu, jo dažādās Krievijas pilsētās, kur man bija jānotiek koncertiem, vietējās varasiestādes sāka tos aizliegt. To darīja neklātienē, nesniedzot oficiālus paskaidrojumus, sāka iebiedēt vietējos organizatorus, tāpēc sāka pārcelt vai vispār atcelt manus koncertus. Mēģināju kaut ko darīt – nē, viss, neiespējami. Koncertus pārcēla uz rudeni, pēc tam tas sāka atkārtoties arī ar nākamajiem rudens koncertiem.

Jūs sapratīsiet – ja es neuzstājos tagad Krievijā, tas nav tāpēc, ka negribētu, un ne tāpēc, ka skatītājs būtu nobalsojis pret, nododot biļeti, bet tāpēc, ka šie koncerti ir aizliegti.

Dabiski, ka pēc tam daudzi skatītāji sāka nodot biļetes, šobrīd daudziem nav līdz koncertiem, vajadzīga nauda. Aizbraucu uz Izraēlu atpūsties, pie reizes ieplānoju šeit koncertus. Es joprojām esmu gatavs uzstāties mīļotā Krievijas skatītāja priekšā, tāpēc nepārmetiet man nodevību. Vienkārši jūs sev galvā norobežojat varu un dzimteni. Es to vienmēr esmu atšķīris. Man nav robežu – ir skatītājs, zāle, skatuve.”

Gejs, kurš apprecēja padzīvojušu sievieti

Ja Galkina pretkara izteikumi nepatiktu tikai daļai viņa sekotāju, ar to vien pats humorists droši vien sadzīvotu. Taču lielāku jezgu saceļ Kremļa propagandas mediji – tā aprīļa beigās tiešraidē "Russia Today" galvenā redaktore Margarita Simonjana nosauca Galkinu par “geju”, kurš “acu aizmālēšanai apprecēja gados vecāku sievieti”. “Ko tagad dara Galkins – aplej ar samazgām Krieviju, Krievijas armiju... Kad cilvēks, par kuru ir droši zināms, ka viņš ir gejs, acu aizmālēšanai, personīgam labumam karjerā apprec vecu sievieti un pārliecina visu savu ne visai lētticīgo auditoriju, ka viņiem ir mīlestība! Jūs taču saprotat šā cilvēka iekšējās liekulības, melu un vispār kvalitātes līmeni! Un tu, lūk, tāds melīgs cilvēks, tu atļaujies manu dzimteni apliet ar samazgām, nezinot ne par ko, ne par militāro specoperāciju, ne ģeopolitiku, ne par to, kas vispār ir dzimtene. Kas par marasmu!” paziņoja Simonjana, kuru dēvē par vienu no galvenajām Kremļa propagandistēm. Soctīklos komentētāji tikmēr saka – ja jau Galkina uzvedība izraisa tādu reakciju, tad viņš visu dara pareizi.

Draugu aizstāv Laima Vaikule

Savukārt Simonjanas izteikumi aizskāruši pat Latvijas dziedātāju Laimu Vaikuli, ko arī droši vēl nesen varēja dēvēt par vienu no Krievijas estrādes dīvām. Galkina un Pugačovas ģimenes ilggadējā draudzene vairs nespēja klusēt un Instagram publicēja šādu ziņu: “Es ļoti aptuveni zināju, kas ir Margarita Simonjana. Tagad zinu. Tas ir cilvēks, kurš ignorē jebkādas morāles un ētikas normas un kuru es kopš šī brīža uzskatu par pilnīgi rokasspiediena nevērtu. Es labi pazīstu Allu Pugačovu un Maksimu Galkinu. Rodas iespaids, ka kaut kādu iemeslu dēļ Simonjanu pārpilda naida jūtas pret šo absolūti laimīgo un harmonisko pāri. Tīša viņu ģimenes goda un cieņas pazemošana, kas izteikta tik nepiedienīgā formā, parāda jūsu profesionālo un cilvēcisko nepilnvērtību. Vai esat pie pilna prāta, Margarita? (Jūs taču nepazīstat šos cilvēkus!)

Pārsteidz arī tas, ka jūs atļāvāties, uzstājoties federālajā kanālā un spriedelējot par nopietnām tēmām, nolaisties līdz banālai vārdu caurejai.

Jūsu izteikumi demonstrē necieņu ne tikai pret Allu un Maksimu, bet arī pret viņu fanu daudzmiljonu armiju. Tas viss jums godu nedara, parāda jūsu kultūras un intelekta zemo līmeni. Kas attiecas uz Allu un Maksimu, esmu pārliecināta, ka viņi nepiešķir lielu nozīmi jūsu nekrietnajiem “oda kodieniem”. Mēs, viņu draugi, no savas puses nevaram atstāt jūsu izteikumus bez ievērības.”

Pils – jau atņemta?

Galkinam arī nācies šķirties no saviem īpašumiem, kas viņam Krievijā piederējuši. Ziņas par to, kas noticis ar grezno pili Grjazos, ir pretrunīgas. Protams, viens ir simtprocentīgi skaidrs – kamēr būs karš, Galkins ar ģimeni tur nedzīvos. Kāds medijs raksta, ka pili viņš izlicis pārdošanā, cits – ka īpašums viņam vienkārši brutāli atņemts.

Tiek vēstīts, ka par īpašumu Galkins vēlas saņemt ap desmit miljoniem ASV dolāru. Taču ir arī mediji, kas citē Galkina ģimenes draudzeni – ukraiņu TV raidījumu vadītāju Mašu Jefrosinju. Un viņa skaidro, ka humoristam Krievijā viss jau atņemts. “Mēs nesen sazvanījāmies. Maksima paziņojums pirmajās dienās man kalpoja kā signāls tam, ka, izrādās, ir iespējams izteikt savu viedokli un izvest bērnus. Var! Tātad tā ir tikai paša izvēle. Viņš zaudēja visu. Viņš man nav devis tiesības stāstīt sīkumos, bet teikšu tā: pils nav. Viss atņemts, gatavota tiek krimināllieta, viņu izstrīpo pēc pilnas programmas, apmelo presē. Ar viņu notiek viss, no kā baidās mākslinieki Krievijā. Viņa nav un nebūs,” tā paudusi Jefrosinja.

