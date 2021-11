"Viņiem visiem vajadzētu būt cietumā, ieskaitot manu baznīcā ejošo māti" - Britnija Spīrsa vairs neklusē par gadiem aizbildniecībā

Zināms, ka Britnijas Spīrsas tēvs bija kontrolējis viņas karjeru un privāto dzīvi kopš 2008. gada. Pagājušajā piektdienā Losandželosas tiesnese Brenda Penija izbeidza aizbildniecību, kurā popmūzikas zvaigzne bija atradusies 13 gadus, atdodot viņai kontroli pār savu privāto dzīvi, karjeru un 60 miljonus ASV dolāru vērtu mantu.

Sirsnīgā "Instagram" videoklipā Spīrsa deva mājienu, ka gatavojas sniegt interviju Oprai Vinfrijai, kā arī pateicās saviem faniem, kuri "izglābuši viņas dzīvību".

"Esmu bijusi aizbildniecībā 13 gadu. Tas ir tiešām ilgs laiks, atrodoties situācijā, kurā tu nevēlies būt. Es esmu pateicīga par katru dienu un to, ka varu turēt savas mašīnas atslēgas, to, ka varu būt neatkarīga un justies kā sieviete, par to, ka man ir bankas karte un es pirmo reizi redzu skaidru naudu, un varu nopirkt sveces," sacīja dziedātāja, norādot, ka tie ir šķietami sīkumi, kas tomēr veicinājuši milzu izmaiņas.

39 gadus vecā dziedātāja sacīja, ka nav šeit, lai tēlotu upuri, bet drīzāk ir "personu ar reāliem veselības traucējumiem un reālām slimībām aizstāve".

"Es esmu ļoti spēcīga sieviete un varu tikai iedomāties, ko šī sistēma ir nodarījusi šiem cilvēkiem," viņa sacīja. "Cerams, ka mans stāsts atstās iespaidu un ieviesīs izmaiņas korumpētajā sistēmā."

Tāpat viņa pateicās saviem faniem, kuri vērsuši uzmanību uz problemātiskajā situācijā nokļuvušo popzvaigzni: "Es domāju, ka jūs man simtprocentīgi izglābāt dzīvību."

Video parakstā Spīrsa atsaukusies arī uz savu ģimeni, sakot, ka viņa joprojām nespēj izdzēst no prāta to, ko aizbildniecības laikā viņai nodarījuši tuvinieki. "Tas bija demoralizējoši un pazemojoši!" viņa raksta.

"Es pat nepieminēšu visas sliktās lietas, ko viņi man nodarīja, un par ko viņiem visiem vajadzētu būt cietumā... Jā, ieskaitot manu baznīcā ejošo māti!" norāda popzvaigzne, atsaucoties uz savu 66 gadus veco māti Linnu. "Esmu pieradusi sargāt savu ģimeni un turēt muti ciet, bet ne šoreiz."

Kādā citā nesenā ierakstā Britnija Spīrsa norāda, ka domā par vēl vienu mazuli. Zināms, ka dziedātājai ir divi dēli no bijušā vīra Kevina Federlaina.

Septembrī dziedātāja paziņoja arī par saderināšanos ar savu mīļoti vīrieti Semu Asghari. Abi ir kopā četrus gadus.

