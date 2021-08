Megana Mārkla darīs tā kā Diāna, un šokēs visus

Princese Diāna. (Foto: Shutterstock/ Vida Press)

Šobrīd Megana Mārkla un princis Harijs bauda bērna kopšanas atvaļinājumu kopā ar divus mēnešus veco meitu Lilibetu Diānu un divus gadus veco dēlu Ārčiju.

Taču aizvadītajā nedēļā biogrāfs un Saseksas hercogu draugs Omids Skobijs atklāja, ka pāris gatavojas atgriezties sabiedrības uzmanības centrā un aizsākt “redzamības ēru” ar savu labdarības darbu un nākotnes projektiem.

Omids Skobijs, kurš ir līdzautors pērn izdotajai Harija un Meganas biogrāfijai “Finding Freedom”, uzskata, ka viņi ir pāris, kam ļoti labi padodas mijiedarbība ar citiem cilvēkiem.

Savukārt Pols Barels, kurš desmit gadus nostrādāja pie princeses Diānas par sulaini (laika posmā no 1987. gada līdz pat viņas nāvei) un pirmo reizi satika Hariju, kad princis bija trīs gadus vecs, – ir nešaubīgi pārliecināts, ka Saseksas hercogi centīsies sekot princeses Diānas pēdās.

63 gadus vecais Barels norāda: “Ir pienācis laiks Harijam un Meganai praktiski iesaistīties savā labdarības darbā – līdz šim viņi to, šķiet, tikai sludinājuši no savas savrupmājas Losandželosā. Esmu pārliecināts, ka Megana šokēs pasauli, ja redzēsim viņu vairāk iesaistāmies labdarības darbā, līdzīgi kā to darīja Diāna.”

“Megana noteikti vēlas sekot Diānas pēdās, tāpat arī Harijs. Tomēr, lai to izdarītu, viņai būs jāpārdomā sava pieeja labdarības darbam - man ir aizdomas, ka viņai ir spēles plāns. Ar šiem diviem viss ir ļoti rūpīgi pārdomāts!” – ir pārliecināts Barels.

Megana un Harijs no karalisko pienākumu pildīšanas atkāpās 2020. gada janvārī pēc tam, kad princis apliecināja, ka spiediens nodara kaitējumu viņa garīgajai veselībai, bet Meganai liek domāt par pašnāvību. Princis pēc aiziešanas no oficiālo pienākumu pildīšanas ne reizi vien publiski noradījis, ka abi ar sievu vēlas strādāt labdarībā un sniegt pozitīvu atbalstu citiem pasaulē.

2020. gada aprīlī Saseksas hercogi nodibināja savu bezpeļņas organizāciju “Archewell”, lai “veidotu labāku pasauli”. Harijs jau agrāk ir norādījis uz vēlmi līdzināties savai mammai princesei Diānai, kura pasaulē bija labi pazīstama ar labdarības darbu, kas mainīja pasauli uz labāku. 2016. gadā princis izteicās: “Vienīgais ko vēlos, ir padarīt savu mammu neticami lepnu. Tas ir vienīgais, ko jebkad esmu vēlējies.”

Pāris, kas dzīvo deviņu guļamistabu savrupmājā, pērn iesiastījās vairākos labdabības projektos un brīvprātīgi piedalījās zupas virtuvē, pandēmijas laikā palīdzot gatavot paciņas grūtībās nonākušajiem. Taču savos jaunākajos paziņojumos un video vēstījumos viņi ir vērsuši sabiedrības uzmanību arī uz citām sasāpējušām problēmām.

Savā 40. dzimšanas dienā Megana no sava darba kabineta stāstīja par plānu uzrunāt 40 slavenus un ietekmīgus draugus veltīt 40 minūtes no sava laika, lai palīdzētu darbā atgriezties tām sievietēm, kuras pandēmijas dēļ to zaudēja.

Redzot tās šausmas, kas notiek Afganistānā, princis Harijs (kurš armijas gados dienēja šajā valstī) un Megana aizvadītajā nedēļā izplatīja paziņojumu, kurā teikts, ka viņi ir palikuši “bez valodas” un viņiem “sāp sirds”, redzot ziņas par talibu virzību, un mudināja cilvēkus ziedot organizācijām, kas palīdz nelaimē nonākušajiem iedzīvotājiem.

Par spīti cēlajam mērķim, daudzi Saseksus nokritizēja, norādot, ka viņu rīcība ir “liekulīga”. Kāds no faniem rakstīja: “Tā vietā, lai teiktu, ko mums darīt, kā būtu ar divu lielu čeku izrakstīšanu? Vienu Haiti iedzīvotājiem, kur zemestrīcē bojā gāja vairāk nekā 2000 cilvēku, un otru tiem cilvēkiem, kuriem paveicies no Kabulas izkļūt dzīviem.”

Pols Barels norāda, ka tieši tas ir tas atšķir Meganu no Diānas, kura bija slavena ar savu personisko iesaistīšanos labdarībā.

“Diānas labdarības darba vēsturiskākie brīži saistīti ar viņas došanos pa mīnu laukiem Angolā, sarīkošanos ar AIDS pacientiem un pieskaršanos ar lepru (spitālību) slimam cilvēkam. Diānas gadījumā vēstījums bija – dariet, kā es daru, bet Meganas situācijā – dariet, kā es saku. Šeit viņas atšķiras,” paskaidro Velsas princeses bijušais sulainis.

“Es nevēlos nosodīt Meganu, jo pozitīvi ir tas, ka viņa vēlas pievērst uzmanību labdarības organizācijām un grūtībās nonākušajiem. Turpretī Diāna bija klausītāja - viņa nebija uzmanības centrs, galvenais akcents vienmēr bija likts uz notikumu, nevis viņu pašu. Es domāju, ka sabiedrībai ir jāredz, ka Megana veic kādu labdarības darbu, patiešām ieklausoties, ar ko viņa runā, un pēc tam atbildot uz to.”

“Diānu vadīja nesavtība un līdzjūtība – Diāna nebija Holivudas aktrise, viņa bija tikai cilvēks, kurš vēlējās izmantot savu platformu, lai darītu labu. Ir lieliski, ka Megana izmanto savu balsi, taču ir jābūt mērķim, darbībai un nesavtībai, lai viņa darītu labu pasaulē un viņai noticētu. ”