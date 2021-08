No smadzeņu vēža miris grupas "UB40" dalībnieks Braiens Traverss

Mūziķis miris svētdien savās mājās Birmingemas piepilsētā Mouzlijā. Viņa nāves cēlonis bija smadzeņu vēzis, vēsta Lielbritānijas plašsaziņas līdzekļi.

2019.gadā Traversam tika izoperēti divi smadzeņu audzēji, bet šogad tika veikta vēl viena operācija.

Kopā ar "UB40" Traverss pēdējo reizi uzstājās 2019.gadā Birmingemā.

Foto: Marianne Roed Jensen / Alamy/ Vida Press

Grupa "UB40" izveidota 1978.gadā, un tā ir viena no visu laiku populārākajām britu grupām. Tās nosaukums aizgūts no Lielbritānijas bezdarbnieka pabalsta pieteikuma veidlapas nosaukuma "Bezdarba pabalsts, 40.veidlapa".

Grupas populārākie hiti ir "Red Red Wine" un "(I Can't Help) Falling In Love With You".

"UB40" ieraksti pasaulē pārdoti 100 miljonos eksemplāru.