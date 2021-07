Ar sirds problēmām filmēšanas laukumā saļimst seriālu "Breaking Bad" un "Better Call Saul" zvaigzne Odenkirks

Odenkirks atradās Ņūmeksikā, kur šobrīd tiek filmēta seriāla "Better Call Saul" noslēdzošā, sestā sezona. Bobs uzņemšanas laukumā saļimis un ātri vien nogādāts slimnīcā.

Trešdien aktiera pārstāvji atklāja, ka viņam radušās problēmas ar sirdsdarbību, bet stāvoklis esot stabils.

Odenkirks, kas plašāk zināms ar advokāta Sola Gudmena lomu kulta seriālos "Breaking Bad" un "Better Call Saul", atpazīstamību guva deviņdesmitajos gados ar HBO komēdijskečiem "Mr. Show with Bob and David". Aktiera kontā ir divas "Emmy" balvas, bet kopumā viņš saņēmis 16 nominācijas, tai skaitā deviņas - par darbu pie "Better Call Saul".